Logo
Large banner

Главни одбор потврдио: Блануша кандидат СДС-а за предсједника!

Аутор:

АТВ
13.05.2026
17:36=>19:40

Коментари:

16
Главни одбор потврдио: Блануша кандидат СДС-а за предсједника!
Фото: ATV

Бранко Блануша ће бити кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске, одлучио је Главни одбор ове странке.

Тиме је потврђена одлука коју је ова странка донијела у децембру. Одмах по завршетку гласања, Блануши је први честитку упутио бијељински градоначелник Љубиша Петровић.

Раније одлуке органа странке, а које подразумијевају и кандидатуру Бранка Блануше, подржане су једногласно на управо завршеном гласању.

Ова одлука СДС-а била је упитна све до самог гласања. Доказ томе је и чињеница да је ова одлука већ једном донесена, а због бројних спекулација и притисака које су имали од стране Покрета Сигурна Српска, СДС је на данашњој сједници морао још једном да потврђује раније донесену одлуку.

У јавности су присутне информације да су одређене струје унутар СДС-а настојале да промијене ранију одлуку о кандидатури Бранка Блануше. Томе свједочи и Небојша Вукановић који се директно обрушио на поједине функционере СДС-а попут Маринка Божовића и Дарка Бабаља.

Притисак Покрета Сигурна Српска

У понедјељак, 11. маја одржана је сједница Главног одбора Покрета Сигурна Српска на којој је било извјесно да ће Драшко Станивуковић бити изгласан као кандидат за предсједника Републике Српске. Ипак, на крају је Станивуковић покушао помирљиво да приступи СДС-у са циљем да Бранко Блануша одустане од своје кандидатуре.

Тада су услиједиле и поруке Љубише Петровића да опозиција може на изборе разједињено.

Споразум споран

СДС је нешто раније понудио опозиционим странкама споразум о заједничком дјеловању, који ће након ове одлуке постати мртво слово на папиру. Наиме, у споразуму је предложено да се заједно донесе одлука о кандидатима за предстојеће изборе, а након данашње потврде, основна тачка споразума постаје бесмислена јер СДС има свог кандидата.

Споразум је одмах прихваћен од стране ПСС-а и Народног фронта, док је Листа за правду и ред Небојше Вукановића одбила такву опцију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бранко Блануша

СДС

Кандидатура

главни одбор

сједница

Коментари (16)
Large banner

Више из рубрике

Небензја: Караџић подвргнут психолошком терору уз прећутну сагласност Међународног механизма

Република Српска

Небензја: Караџић подвргнут психолошком терору уз прећутну сагласност Међународног механизма

3 ч

0
"Звиздић и Конаковић су већ у политичкој пензији захваљујући послу и резултатима Додика"

Република Српска

"Звиздић и Конаковић су већ у политичкој пензији захваљујући послу и резултатима Додика"

4 ч

0
Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

Република Српска

Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

4 ч

6
Одбрана ће тражити да Караџић буде пребачен у хашки затвор

Република Српска

Одбрана ће тражити да Караџић буде пребачен у хашки затвор

5 ч

0

  • Најновије

21

17

Цвијановић: Драгоцјена свака прилика да се у западном крилу Бијеле куће објасни ситуација у БиХ

21

11

Колач за који вам неће бити потребно брашно: Направите мак коцке за само 30 минута

21

08

Трамп повео пословне гиганте у Пекинг: Авион "тежак" више од 10.000 милијарди долара

21

07

Вања Маринковић: У октобру се враћам на терен, Партизан циља два трофеја до краја сезоне

21

03

ЕП у футсалу за средњошколце: Република Српска у полуфиналу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner