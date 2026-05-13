Главни одбор потврдио: Блануша кандидат СДС-а за предсједника!

Аутор:АТВ
Коментари:16
Бранко Блануша ће бити кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске, одлучио је Главни одбор ове странке.
Тиме је потврђена одлука коју је ова странка донијела у децембру. Одмах по завршетку гласања, Блануши је први честитку упутио бијељински градоначелник Љубиша Петровић.
Раније одлуке органа странке, а које подразумијевају и кандидатуру Бранка Блануше, подржане су једногласно на управо завршеном гласању.
Ова одлука СДС-а била је упитна све до самог гласања. Доказ томе је и чињеница да је ова одлука већ једном донесена, а због бројних спекулација и притисака које су имали од стране Покрета Сигурна Српска, СДС је на данашњој сједници морао још једном да потврђује раније донесену одлуку.
У јавности су присутне информације да су одређене струје унутар СДС-а настојале да промијене ранију одлуку о кандидатури Бранка Блануше. Томе свједочи и Небојша Вукановић који се директно обрушио на поједине функционере СДС-а попут Маринка Божовића и Дарка Бабаља.
Притисак Покрета Сигурна Српска
У понедјељак, 11. маја одржана је сједница Главног одбора Покрета Сигурна Српска на којој је било извјесно да ће Драшко Станивуковић бити изгласан као кандидат за предсједника Републике Српске. Ипак, на крају је Станивуковић покушао помирљиво да приступи СДС-у са циљем да Бранко Блануша одустане од своје кандидатуре.
Тада су услиједиле и поруке Љубише Петровића да опозиција може на изборе разједињено.
Споразум споран
СДС је нешто раније понудио опозиционим странкама споразум о заједничком дјеловању, који ће након ове одлуке постати мртво слово на папиру. Наиме, у споразуму је предложено да се заједно донесе одлука о кандидатима за предстојеће изборе, а након данашње потврде, основна тачка споразума постаје бесмислена јер СДС има свог кандидата.
Споразум је одмах прихваћен од стране ПСС-а и Народног фронта, док је Листа за правду и ред Небојше Вукановића одбила такву опцију.
