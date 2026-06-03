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Најљепше вијести: Српска богатија за 24 бебе

Аутор:

АТВ
03.06.2026 08:50

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beba porodilište
Фото: Pexel/ Emma Bauso

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, по 12 д‌јевојчица и д‌јечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту у Бањалуци рођено је 12 беба, у Добоју четири, Бијељини и Фочи по три, а у Источном Сарајеву двије бебе.

Седам д‌јевојчица и пет д‌јечака рођено је у Бањалуци, у Добоју четири д‌јечака, у Фочи и Бијељини по двије д‌јевојчице и један д‌јечак, а у Источном Сарајеву д‌јевојчица и д‌јечак

У породилиштима у Градишци, Зворнику, Невесињу, Приједору и Требињу није било порода.

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Тагови :

рођене бебе

Породилишта

Република Српска

Клиника за гинекологију

породиље

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