Најљепше вијести: Српска богатија за 24 бебе

Аутор:АТВ
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У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, по 12 дјевојчица и дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту у Бањалуци рођено је 12 беба, у Добоју четири, Бијељини и Фочи по три, а у Источном Сарајеву двије бебе.
Седам дјевојчица и пет дјечака рођено је у Бањалуци, у Добоју четири дјечака, у Фочи и Бијељини по двије дјевојчице и један дјечак, а у Источном Сарајеву дјевојчица и дјечак
У породилиштима у Градишци, Зворнику, Невесињу, Приједору и Требињу није било порода.
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