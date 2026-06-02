Будимир за АТВ: Република Српска и Русија дијеле став - ОХР мора бити затворен

Аутор:АТВ
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Република Српска и Руска Федерација дијеле став да Канцеларију високог представника (ОХР) треба затворити, поручио је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, гостујући у емисији У првом плану на АТВ-у.
Будимир, који је у Москви присуствовао Међународном форуму о безбједности, истакао је да је ово питање било једна од главних тема разговора са руским званичницима.
Осврћући се на статус Кристијана Шмита и неопходност поштовања изворног Дејтона, Будимир је био изричит:
"Руска Федерација има веома принципијелан став када је ријеч о Кристијану Шмиту, који је дошао нелегално, па тако нелегално и одлази. Сматрамо да је вријеме колонијалне или неоколонијалне политике у БиХ потпуно завршено. БиХ мора да функционише кроз Устав и Дејтон, и да заједно градимо будућност. Ако нема спремности за то, онда треба бити спреман и за друге политике."
Министар је упозорио да политичко Сарајево, неспремно на дијалог, узалудно чека на интервенције међународног фактора, што само додатно урушава БиХ:
"У БиХ је створена колонијална свијест, гдје политичка елита из једног дијела БиХ, прије свега бошњачка, није способна да функционише без туторства. Тај тутор треба да функционише као код размажене дјеце - да казни оног другог коме онај размажени задречи. Таква политика је створила културу протектората у БиХ и ова држава у таквим околностима просто нема будућности. Ако на тај начин мислите да водите политику, ви ћете у једном тренутку, када ти људи оду, урушити све оно што је створено. Зато немате изграђене институције Федерације БиХ, док је Република Српска у овом периоду показала виталност."
Говорећи о позицији високог представника, Будимир истиче да се ствари убрзано мијењају:
"То ће се врло брзо одвијати. Ја очекујем да видим сада у ком правцу ће ићи све то. Оно што се мени чини у овом тренутку јесте да Вашингтон игра конструктивну улогу и он сматра, у складу са првим изјавама предсједника Трампа о питању мијешања у унутрашње ствари других држава, да се то доба завршава. Тако исто и за новог високог представника у БиХ, а питање је да ли ће он бити легалан или не."
Осврћући се на долазак новог америчког амбасадора, Будимир је додао:
"У овом тренутку САД дефинишу своје политике према Балкану. Дефинитивно, долазак новог амбасадора био би сигнал да се дефинисала и политика према БиХ. Убијеђен сам да то више неће бити политика гдје ће се амбасадор мијешати у свакодневну политику као што је то радио Марфи. Марфи је за своје три године више уназадио односе у БиХ, него што су трајали односи у претходних 30 година, зато што је он директно интервенисао на једној идеолошкој и бизнис варијанти према Републици Српској."
Будимир је нагласио да је позиција Републике Српске на међународној сцени све снажнија, чему значајно доприноси и досљедна политика предсједника СНСД-а Милорада Додика:
"Предсједник Додик је већ годинама звијезда овог форума, као човјек који је постао симбол отпора глобализму. Он је показао да упорна политика, без обзира на неповољне међународне околности, доприноси томе да се изборите за национални интерес свог народа. Његово излагање и ове године било је врло запажено и преношено на свим руским медијима. Република Српска, у вријеме транзиције моћи са униполарности ка мултиполарном свијету, показује колико је важно задржати национални суверенитет. Администрација Доналда Трампа нам враћа наду, посебно када је ријеч о политици у БиХ, која је посматрана као експеримент Клинтонове администрације с циљем прављења синтетичке нације."
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