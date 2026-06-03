У Санкт Петербургу почиње Међународни економски форум; Међу учесницима и делегација Српске

Аутор:АТВ
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Делегација Републике Српске присуствоваће Међународном економском форуму у Санкт Петербургу који почиње данас, а тема овогодишњег форума је "Прагматичан дијалог: пут ка стабилној будућности".
Делегацију Републике Српске чине предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић и замјеник министра за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Немања Ковачевић, а форуму присуствује и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац, преноси Срна
Планирано је да делегација Републике Српске у Санкт Петербургу сутра одржи састанак са гувернером Александром Бегловим, на којем ће Беглову бити уручен Орден заставе Републике Српске са златним вијенцем.
Истог дана делегација Српске ће се састати и са шефом Републике Татарстан Рустамом Минихановим.
Планирано је да делегација Српске присуствује и састанку копредсједавајућих Комисије за трговину и економску сарадњу између БиХ и Руске Федерације Сташе Кошарца и Антона Шалајева.
Састанку ће присуствовати и директор Канцеларије за ветеринарство БиХ Саша Бошковић и директор Управе БиХ за заштиту здравља биља Предраг Јовић.
Република Српска
Додик ће се у Санкт Петербургу састати са представницима "Гаспрома"
Додик и шеф Представништва Републике Српске у Руској Федерацији Душко Перовић састаће се у петак, 5. јуна, са представницима компаније "Гаспром".
Међународни економски форум у Санкт Петербургу трајаће до 6. јуна, а пленарна сједница на којој ће се обратити предсједник Руске Федерације Владимир Путин, заказана је за 5. јун.
Најважније догађаје на овогодишњем 29. Међународном економском форуму, као и учешће делегације Републике Српске, у Санкт Петербургу прати екипа Новинске агенције Републике Српске
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