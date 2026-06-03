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У Санкт Петербургу почиње Међународни економски форум; Међу учесницима и делегација Српске

Аутор:

АТВ
03.06.2026 07:12

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Санкт Петербург Економски форум 2026. година
Фото: YouTube/printscreen

Делегација Републике Српске присуствоваће Међународном економском форуму у Санкт Петербургу који почиње данас, а тема овогодишњег форума је "Прагматичан дијалог: пут ка стабилној будућности".

Делегацију Републике Српске чине предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић и замјеник министра за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Немања Ковачевић, а форуму присуствује и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац, преноси Срна

Планирано је да делегација Републике Српске у Санкт Петербургу сутра одржи састанак са гувернером Александром Бегловим, на којем ће Беглову бити уручен Орден заставе Републике Српске са златним вијенцем.

Истог дана делегација Српске ће се састати и са шефом Републике Татарстан Рустамом Минихановим.

Планирано је да делегација Српске присуствује и састанку копредсједавајућих Комисије за трговину и економску сарадњу између БиХ и Руске Федерације Сташе Кошарца и Антона Шалајева.

Састанку ће присуствовати и директор Канцеларије за ветеринарство БиХ Саша Бошковић и директор Управе БиХ за заштиту здравља биља Предраг Јовић.

Милорад Додик

Република Српска

Додик ће се у Санкт Петербургу састати са представницима "Гаспрома"

Додик и шеф Представништва Републике Српске у Руској Федерацији Душко Перовић састаће се у петак, 5. јуна, са представницима компаније "Гаспром".

Међународни економски форум у Санкт Петербургу трајаће до 6. јуна, а пленарна сједница на којој ће се обратити предсједник Руске Федерације Владимир Путин, заказана је за 5. јун.

Најважније догађаје на овогодишњем 29. Међународном економском форуму, као и учешће делегације Републике Српске, у Санкт Петербургу прати екипа Новинске агенције Републике Српске

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Гаспром

Санкт Петербург

Русија

Економски форум Русија

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