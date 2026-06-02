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Додик се дружио са грађанима Бијељине: Због њих се вриједи борити

Аутор:

АТВ
02.06.2026 20:24

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Додик у Бијељини
Фото: Screenshot / X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је данас да се праведност друштва мјери тиме колико брине о најмлађима и најстаријима.

Додик је на друштвеној мрежи "Икс" написао да је данас у Бијељини, без протокола, разговарао са људима због којих Република Српска постоји и због којих се вриједи борити за њену будућност.

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"Од дјечака који тек бирају свој пут до људи који су цијели живот градили Републику Српску и свако од њих је њен важан дио", додао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Бијељина

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