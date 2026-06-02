Додик се дружио са грађанима Бијељине: Због њих се вриједи борити

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је данас да се праведност друштва мјери тиме колико брине о најмлађима и најстаријима.
Додик је на друштвеној мрежи "Икс" написао да је данас у Бијељини, без протокола, разговарао са људима због којих Република Српска постоји и због којих се вриједи борити за њену будућност.
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"Од дјечака који тек бирају свој пут до људи који су цијели живот градили Републику Српску и свако од њих је њен важан дио", додао је Додик.
Од дјечака који тек бирају свој пут до људи који су цијели живот градили Републику Српску и свако од њих је њен важан дио.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 2, 2026
У Бијељини без протокола и у разговору с људима због којих Република Српска постоји и због којих вриједи борити се за њену будућност.
Праведност друштва се… pic.twitter.com/BzuYEzoafS
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