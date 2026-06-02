Стевандић за АТВ: О избору високог представника пита се и Српска

Аутор:АТВ
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић поручио је за АТВ да су интензивне дипломатске активности Републике Српске на свим континентима резултирале тиме да Савјет за спровођење мира (ПИК) више нема комодитет да самостално и тајно доноси одлуке о БиХ.
Стевандић је истакао да су институције Републике Српске у протеклих годину дана обавиле огроман посао на међународном плану, што је довело до тога да се на одлуке ПИК-а сада утиче знатно раније, кроз директне консултације и дипломатске канале.
"Оно што је радила Република Српска дошло је до великих адреса. ПИК више није у могућности да се у некој тајној соби састане и каже – донијели смо такву одлуку. Не. Сада се на те одлуке утицало знатно раније нашим великим дипломатским активностима на свим континентима и сигурни смо да више неће бити тога комодитета у доношењу одлука без консултација са ентитетима, односно без консултација Републике Српске", рекао је Стевандић.
Он је изразио увјерење да су и чланице ПИК-а, као и земље које имају велики утицај на рад тог тијела, сада потпуно свјесне нове реалности.
"Потпуно смо сигурни да су и они који су чланице ПИК-а, али и они који имају велики утицај, тога потпуно свјесни. У сваком случају, можемо рећи да су и Народна скупштина Републике Српске, и Влада Републике Српске, и предсједник Републике, и српски члан Предсједништва БиХ радили велики дипломатски посао у задњих годину дана и ред је да то примијете и чланице ПИК-а", нагласио је Стевандић.
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