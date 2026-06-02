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Лото бројеви: Извучена комбинација у 44. колу

Аутор:

АТВ
02.06.2026 20:12

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Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Бубањ је избацио бројеве 44. кола игре Лото, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије. Добитна комбинација гласила је 9, 1, 20, 32, 25, 31 и 13.

Лото седмица у овом колу била је вриједна 600.000 КМ, али главног добитка није било.

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Извучено је девет шестица, свака вриједна око 5.665.

Лото плус

Лото плус је носио премију од невјероватних 5 милиона и 30 хиљада марака.

У овој игри су извучени бројеви 2, 16, 4, 20, 6, 17 и 3.

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Нико од играча није имао прилику да освоји Лото плус седмицу па је већ након шестог извученог броја било јасно да главне премије неће бити.

Џокер

У 44. колу је извучена и Лото Џокер комбинација.

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Она је гласила 892004.

Иначе премија за Џокер износила је 800.000 конвертибилних марака, али ни она није извучена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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