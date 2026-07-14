САД извеле петочасовни напад на Иран: "Имамо 50.000 војника на Блиском истоку, остајемо будни и смртоносни"

Аутор:АТВ редакција
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Сједињене Америчке Државе су током ноћи извеле низ напада на Иран након што је амерички предсједник Доналд Трамп најавио нову блокаду иранских лука.
Америчка војска је саопштила да су завршили петочасовну мисију у којој су, како наводе, успјешно погодили војне циљеве широм Ирана. Набројали су и локације које су гађали, а то су Бушер, Чабахар, Џаск, Конарак, Абу Муса и Бандар Абас.
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„Циљ је додатно ослабити иранску способност да напада комерцијалне бродове“, казали су из Централне команде САД.
Снаге Централне команде САД користиле су прецизну муницију против иранских обалских одбрамбених система, локација са којих лансирају ракете и беспилотне летјелице те других поморских капацитета у Ирану.
„Више од 50.000 америчких војника тренутно је распоређено широм Блиског истока. Америчке снаге остају будне, смртоносне и спремне“, поручили су из Централне команде САД.
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