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САД извеле петочасовни напад на Иран: "Имамо 50.000 војника на Блиском истоку, остајемо будни и смртоносни"

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 07:11

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САД извеле петочасовни напад на Иран: "Имамо 50.000 војника на Блиском истоку, остајемо будни и смртоносни"
Фото: U.S. Central Command via AP

Сједињене Америчке Државе су током ноћи извеле низ напада на Иран након што је амерички предсједник Доналд Трамп најавио нову блокаду иранских лука.

Америчка војска је саопштила да су завршили петочасовну мисију у којој су, како наводе, успјешно погодили војне циљеве широм Ирана. Набројали су и локације које су гађали, а то су Бушер, Чабахар, Џаск, Конарак, Абу Муса и Бандар Абас.

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„Циљ је додатно ослабити иранску способност да напада комерцијалне бродове“, казали су из Централне команде САД.

Снаге Централне команде САД користиле су прецизну муницију против иранских обалских одбрамбених система, локација са којих лансирају ракете и беспилотне летјелице те других поморских капацитета у Ирану.

„Више од 50.000 америчких војника тренутно је распоређено широм Блиског истока. Америчке снаге остају будне, смртоносне и спремне“, поручили су из Централне команде САД.

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Тагови :

Иран

Америка

Доналд Трамп

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