Психолог тврди: Поставите ове три границе у вези за здрав однос

Аутор:АТВ
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Ријеч "себичан" често се користи када покушавамо да поставимо границе, али, психолог Марк Траверс сматра да су неке од граница које најчешће изазивају критике, заправо, важне за здраве односе.
Оно што изгледа као себичан потез заправо је чин великодушности према односу – истиче. Дакле, према Траверсу, ово су три “себичне” границе које су, заправо, потребне свакој љубавној вези.
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Одбијање позива или дружења може да изгледа као порука: “Бирам себе умјесто тебе.” Ипак, Траверс упозорава да исцрпљени људи ријетко могу да буду добри партнери или пријатељи.
– Чување своје енергије није повлачење од људи које волите. То је управо оно што вас чини особом с којом вриједи да проводите вријеме – објаснио је за Псyцхологy Тодаy. Додаје и да “одбијање једне вечере данас често значи спасавање 10 будућих”.
Многи осјећају потребу да одмах ријеше проблеме људи до којих им је стало, али Траверс сматра да то није увијек најбољи приступ.
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– Здраве границе око емоционалног ангажмана не стварају удаљеност, већ сигурност која омогућава постојање истинске блискости – наводи.
Умјесто преузимања туђег терета, предлаже подршку кроз питања, попут: “Звучи као да ти је јако тешко. Како могу да ти помогнем?” Према његовим ријечима, “допустити некоме да се сам носи с проблемима није напуштање”.
Многи вјерују да блискост подразумијева потпуну отвореност, али Траверс сматра да је одређен ниво приватности здрав.
– Парови који захтијевају приступ свакој поруци, сваком пријатељству и свакој успутној мисли често замјењују надзор за блискост – упозорава.
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Додаје да лични интереси, пријатељства и приватни простор нису пријетња вези. “Управо вас они чине цијелом особом, занимљивом и аутономном особом унутар те везе”, појаснио је.
Траверс сматра да ниједна од ових граница није себична, иако се тако понекад доживљава.
– Везе се не распадају зато што људи постављају границе, већ зато што одустају од њих – напомиње.
Према његовом мишљењу, много је опасније да занемарите своје потребе него јасно да покажете гдје су ваше границе.
(Б92)
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