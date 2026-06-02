Драматичан снимак напада: Медвјед јурио људе, има повријеђених

Аутор:АТВ
Коментари:0
Медвјед је у уторак повриједио четири особе у стамбеном подручју Фукушиме на сјевероистоку Јапана.
Ријеч је о најновијем у низу напада који се догађају у дијелу земље гдје медвједи посљедњих година све чешће улазе у насељена подручја, пише "Еуроњуз".
Након дојаве из фабрике Фукушима Стил Воркс о нападу на двојицу запослених, полиција и ватрогасци одмах су изашли на терен у четврти Сасакино. Снимак са надзорне камере приказује црног медвједа како јури запосленог близу улаза.
Градови и општине
Није хтјела да да паре за лифт, па се заглавила у њему - ВИДЕО
Док мушкарац у двадесетим годинама покушава да побјегне, медвед га обара на земљу. Животиња је потом ушла у фабрички комплекс и повриједила другог радника, мушкарца у шездесетим годинама.
【動画】福島市内でクマに襲われ4人けが 住宅街周辺、近隣の学校は臨時休校https://t.co/kdFhW7eOjH— 朝日新聞デジタル編成席 (@asahicom) June 2, 2026
クマは20代と60代の男性従業員を襲ったあと、北側の住宅地に向かい、住人の80代女性に襲いかかった。 pic.twitter.com/tBdbCBb9M6
Медвјед је затим напао и трећу особу, запосленог друге компаније, такође мушкарца у шездесетим годинама. Ватрогасна служба града Фукушиме саопштила је да је повријеђена и осамдесетогодишња жена из сусједства.
Тројица мушкараца задобила су лакше, а жена умјерене повреде, али нико није животно угрожен.
До уторка поподне медвјед још није био ухваћен. Вјерује се да се налази унутар комплекса друге компаније, који је опколила полиција.
Двије оближње школе су затворене, укључујући Основну школу Нода, која је наставу организовала онлајн и упутила упозорење грађанима да ''избјегавају непотребне изласке и остану на безбједном''.
Друштво
Маленој Анастасији Кочић потребна помоћ
Напад је узнемирио становнике и пробудио сјећања на прошлу годину, када је због напада медвједа на сјеверу земље била ангажована и војска.
У префектури Акита прошле године нападнуто је више од 60 људи, од којих је четворо преминуло.
Према подацима јапанског Министарства животне средине, 2025. година била је рекордна са више од 230 напада медвједа у којима је живот изгубило 13 особа.
Стручњаци наводе да се све чешћи упади растуће популације медвједа догађају у регионима чије становништво убрзано стари и смањује се, док је све мање људи обучених за лов на ове животиње.
Јапанска влада је у марту процијенила да популација медвједа броји око 57.800 јединки и усвојила план управљања који предвиђа систематско смањење њиховог броја.
Свијет
Рекордне температуре мора дуж шпанске обале
Планом је предвиђено да се у наредних пет година број општинских службеника задужених за контролу медвједа утростручи на 2.500, док ће број замки за медвједе бити удвостручен.
Недавно су медвједи примијећени и у западним предграђима Токија, због чега су службеници паркова поставили додатне замке и путем друштвених мрежа упозорили грађане.
Влада је појачала кампању информисања јавности, позивајући планинаре и бераче печурака да прате обавјештења о виђењима медвједа и избјегавају боравак на отвореном рано ујутру и увече, када су ове животиње најактивније.
У приручнику Министарства животне средине наводи се да у сусрету са медвједом не треба паничити, већ се полако повлачити без окретања леђа и трчања.
У случају напада, као крајња мјера препоручује се да особа легне на стомак, склупча се и рукама заштити врат.
''Циљ је избјећи смртоносну повреду'', наводи се у приручнику.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
46
19
42
19
39
19
38
19
34
Тренутно на програму