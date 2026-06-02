Катедрала у Њемачкој почиње да наплаћује улаз од 1. јула

02.06.2026 16:33

Запањујући поглед из ваздуха на Келнску катедралу током заласка сунца, који истиче њену готску архитектуру.
Фото: Jimmyk photos/Pexels

Келнска катедрала ће од 1. јула почети да наплаћује туристима 12 евра за улаз, јавља Дојче веле.

Црквени званичници су рекли да је накнада потребна за покривање трошкова одржавања, безбједности и свакодневног рада.

Посјетиоци који присуствују службама, моле се или прислужују свијеће и даље ће моћи да уђу бесплатно, уз креирање посебних приступних зона.

Трошкови одржавања зграде процјењују се на 16 милиона евра годишње, односно 44.000 евра дневно.

"Катедрала кошта, потребно је много новца. Наравно, улазница од 12 евра је стога више него добродошла", рекао је управник катедрале Клеменс ван де Вен.

Проректор Гвидо Асман рекао је да је накнада постављена на друштвено прихватљивом нивоу, са изузецима за неке групе, као што су дјеца, а ту су и попусти и бесплатан улаз током одређених празника.

Из Катедрале су саопштили да планирају да уведе улазницу у марту. У то вријеме, архитекта Барбара Шок-Вернер, која је на челу Централног удружења за изградњу катедрала, рекла је да би накнада већа од 10 евра била претјерана.

Централно удружење за изградњу катедрала прикупља средства за катедралу још од 1842. године, првобитно за њен завршетак, а од 1880. године за њено одржавање.

Са 157 метара висине, Келнска катедрала је највиша црква са два торња на свијету. Када је завршена, 632 године након почетка радова, накратко је била највиша зграда на планети.

Градња је почела 1248. а завршена је 1880. године.

Улаз у већину цркава у Њемачкој остаје слободан, мада изузеци укључују Берлинску катедралу, гдје посјетиоци већ плаћају улазницу од 15 евра.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

