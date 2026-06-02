У Белгији обустава летова због штрајка

Аутор:АТВ
Коментари:0
Белгијске власти саопштиле су да ће ваздушни саобраћај у земљи бити привремено обустављен на седам сати због штрајка контролора лета, што ће изазвати велика кашњења и отказивања летова на најпрометнијим аеродромима у земљи.
Према најавама, обустава ће трајати од поднева до 19.00 часова по локалном времену, а погођени ће бити летови који полијећу, слијећу или прелијећу белгијски ваздушни простор.
Свијет
Рубио: Вашингтон вам може бити пријатељ или непријатељ - избор је на вама
Очекује се да ће хиљаде путника осјетити посљедице овог поремећаја.
До прекида ваздушног саобраћаја долази због штрајка контролора лета, који су одлучили да обуставе рад у знак протеста.
Због недовољног броја особља за безбједно управљање летовима, надлежне службе процијениле су да је привремено затварање ваздушног простора једина опција како би се одржали безбједносни стандарди.
Свијет
Катедрала у Њемачкој почиње да наплаћује улаз од 1. јула
Мјера ће се одразити на рад кључних белгијских аеродрома, укључујући Бриселски аеродром и аеродром Шарлроа, који је једна од главних база нискобуџетних авиокомпанија у Европи, преноси "ВОЕ".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Друштво
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
19
46
19
42
19
39
19
38
19
34
Тренутно на програму