У Белгији обустава летова због штрајка

02.06.2026 17:24

Фото: pexels/Nguyễn Hoàng Vă

Белгијске власти саопштиле су да ће ваздушни саобраћај у земљи бити привремено обустављен на седам сати због штрајка контролора лета, што ће изазвати велика кашњења и отказивања летова на најпрометнијим аеродромима у земљи.

Према најавама, обустава ће трајати од поднева до 19.00 часова по локалном времену, а погођени ће бити летови који полијећу, слијећу или прелијећу белгијски ваздушни простор.

Очекује се да ће хиљаде путника осјетити посљедице овог поремећаја.

Обустава рада због индустријске акције

До прекида ваздушног саобраћаја долази због штрајка контролора лета, који су одлучили да обуставе рад у знак протеста.

Због недовољног броја особља за безбједно управљање летовима, надлежне службе процијениле су да је привремено затварање ваздушног простора једина опција како би се одржали безбједносни стандарди.

Мјера ће се одразити на рад кључних белгијских аеродрома, укључујући Бриселски аеродром и аеродром Шарлроа, који је једна од главних база нискобуџетних авиокомпанија у Европи, преноси "ВОЕ".

