Трамвај искочио из шина: Најмање 20 повријеђених у Берлину

02.06.2026 15:40

Најмање 20 људи је повријеђено у Берлину када је трамвај искочио из шина.

Ватрогаци претпостављају да је до несреће дошло када је трамвај ударио у стуб далековода док је улазио кривину, након чега је искочио из шина.

Сви повријеђени, од којих је троје задобило теже повреде, су хоспитализовани, преноси "Шпигл".

Више од 50 ватрогасаца је изашло на лице мјеста у кварту Ној-Хоеншенхаузен на сјевероистоку Берлина.

(СРНА)

