Од сљедећег мјесеца веће пензије за 469.000 корисника у БиХ

Од 1. јула слиједи повећање пензија за свих 469.000 пензионера у ФБиХ, изјавио је федерални министар рада и социјалне политике Аднан Делић.
Како је појаснио, ријеч је о редовном усклађивању пензија за 469.000 пензионера, при чему се повећање обрачунава на већ увећане износе које пензионери тренутно примају, а не на прошлогодишње пензије.
"То значи да пензионер који тренутно прима најнижу пензију од 666 КМ неће добити повећање на основу прошлогодишњег износа од 599 КМ, већ на основу садашње пензије од 666 КМ", навео је он.
Делић је истакао да се, захваљујући измјенама закона, пензије сада усклађују два пута годишње.
"То значи да готово 469.000 пензионера има право на друго редовно повећање у истој години. Ако коначни статистички показатељи остану у оквирима садашњих процјена, најнижа пензија би након јулског усклађивања могла износити око 700 КМ", рекао је Делић, пише "Кликс".
