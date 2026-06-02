Ова пјевачица је нови члан жирија ''Звезда Гранда'': Велике промјене пред финале

АТВ
02.06.2026 15:01

Фото: Youtube screenshot

Пјевачица и бивша чланица групе "Hurricane", Сања Вучић, дошла је на снимање нове емисије "Звезда Гранда", а изгледом је одушевила све.

Појавила се у црном минићу, са подигнутом косом, а осим стајлингом и љепотом којима је веома јасно привукла пажњу, изненадила је све и признањем и новом титулом коју је добила у Звездама Гранда.

- Имама новост данас, добила сам своју 8. столицу у Звездама Гранда, за данас сам ту. Сад сам равноправни члан жирија - рекла је Сања Вучић и додала:

- Увијек сам расположена за расправе. Узбуђени смо, надам се да ће моји кандидати ући у финале - поручила је Сања Вучић.

Сања се осврнула и на своје пјесме, па је открила да ли је неком нумером наговијестила догађаје који су се потом десили у будућности.

- Нисам никад отпјевала пјесму која је наслутила да ће се нешто десити - рекла је Сања и прокоментарисала пјесму "Израел и Палестина" од Тее Таировић.

- Теи се то десило више пута, она је вјештица у неку руку - рекла је Сања Вучић кроз осмијех.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

