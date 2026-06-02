Фонд ПИО упозорио пензионере: Будите опрезни

Аутор:

Стеван Лулић
02.06.2026 15:45

Fond PIO Republike Srpske
Фото: АТВ

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске послао је важно упозорење пензионерима на нову превару која се шири.

Како су навели, Фонд са компанијом "ЛЕТИЋ Волтекс д.о.о.”, са адресом у Новом Саду, нема закључен важећи уговор нити успостављен било какав облик пословне сарадње.

"У протеклом периоду Фонд је запримио информације да се наведено правно лице у комуникацији са корисницима позива на сарадњу са Фондом. С тим у вези, наглашавамо да Фонд нема било какав вид пословне сарадње са компанијом ЛЕТИЋ Волтекс д.о.о. и свако позивање у име Фонда за пензијско и инвалидско осигурање не представља истину", поручили су из Фонда.

Позвали су све пензионере да буду опрезни и да не насједају на евентуалне позиве у којима се наводи било каква пословна сарадња са Фондом, те да исто одмах пријаве у најближу пословницу Фонда или органима Министарства унутрашњих послова.

"Фонд ће и убудуће на свако неосновано позивање на пословну сарадњу реаговати и предузети одговарајуће мјере у складу са законом", закључили су из Фонда.

Упозорење и из Удружења Дон

Подсјећамо, јуче је исто упозорење упутило и Удружење за заштиту потрошача Дон.

Како су навели, сумња се на озбиљне обмањујуће праксе током презентација и уговарања продаје, а додатни аларм за опрез је и чињеница да поменуту фирму уопште није могуће пронаћи у регистру компанија у БиХ, већ се њена званична адреса налази у Новом Саду.

"Путујући трговци у представљању пензионере информишу да све раде у сагласности са одређеним фондовима.

Пензионерима су током процеса продаје тражени и узимани лични подаци са личне карте, подаци о чеку од пензије, док поједини тврде да им након потписивања није остављен примјерак уговора или потпуна документација о куповини", кажу у Удружењу позивајући се на особе које су им пријавиле ове преваре.

Како препознати превару

Грађани, упозоравају даље, не треба да дају личне документе и податке без јасног објашњења сврхе и детаљне провјере онога што потписују, те да никакве уговоре никада не потписују под притиском.

"Уколико трговац инсистира на хитној одлуци уз изговоре да понуда важи само данас, или избјегава да остави папире, то је јасан знак за узбуну и прекид разговора", наводе из Удружења.

Осим тога, подсјетили су грађане да:

  • имају право да добију примјерак уговора;
  • имају право да знају укупну цијену и начин плаћања;
  • имају право да им се не ускраћују информације прије куповине;
  • имају право да се консултују са породицом прије доношења одлуке.

Апел породицама пензионера

Породицама пензионера Удружење је упутило апел да разговарају са старијим члановима и упозоре их да не уступају личне податке непознатим лицима.

"Уколико имате проблема, додатних сазнања позовите на број 052/231-155 или нам пишите на мејл potrosac@donprijedor.org", поручили су на крају из Удружења "ДОН".

