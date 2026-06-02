Потврђени нови случајеви еболе, тестирање отежано

АТВ
02.06.2026 15:28

Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Свјетска здравствена организација (СЗО) саопштила је данас да је тренутно у Демократској Републици Конго потврђен 321 случај еболе, док је број сумњивих случајева значајно смањен на 116 јер су стотине особа након истраге искључене из статистике.

Према данашњим подацима, у Конгу је забиљежено 48 смртних случајева, док се шест особа опоравило од еболе, преноси Ројтерс.

У Уганди је до сада потврђено девет случајева и један повезани смртни исход, саопштио је портпарол СЗО Кристијан Линдмајер у Женеви.

СЗО је раније саопштила да је било 906 сумњивих случајева инфекције вирусом еболе Бундибугио у Демократској Републици Конго, укључујући 223 сумњива смртна исхода, који су били предмет истраге.

Међутим, каснији подаци показали су значајно нижи број сумњивих случајева.

На питање о смањењу броја сумњивих случајева, Линдмајер је рекао да су многи случајеви "искључени" након додатних испитивања.

"Ради се о особама које су након тестирања утврђене као заражене другим болестима или су имале само повишену температуру без других симптома", навео је он и додао да може да дође до промјене бројки како се настављају тестирања.

Сумњиви случај укључује сваку особу која је идентификована кроз надзор или се јавила у здравствену установу са симптомима, док се потврђени случајеви односе само на позитивно тестиране пацијенте на еболу Бундибугио соја.

Тестирање је отежано јер стандардни тестови у почетку нису детектовали овај сој, за који не постоји одобрена вакцина, а капацитети за дијагностику су ограничени.

Афрички центри за контролу и превенцију болести прогласили су 15. маја избијање соја Бундибугио 17. епидемијом еболе у Конгу, а СЗО га је убрзо прогласила ванредном ситуацијом од међународног значаја за јавно здравље.

(Танјуг)

