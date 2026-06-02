Након сунца, спремите се за кишу и лед - ови дијелови су највише на удару

Аутор:АТВ
Након данашњег сунчанијег и стабилнијег дана, сутра, 3. јуна, изразито нестабилне временске прилике уз пролазно кишу и пљускове са грмљавином широм земље.
Навели су ово метеоролози на страници БХМетео.ба.
Према њиховој прогнози, локално се очекује и израженије грмљавинско невријеме са ледом, већом количином падавина у кратко вријеме и пролазно појачаним вјетром.
"Највише падавина у дијеловима сјеверозападне, западне и југозападне Босне, док је ризик за појаву невремена присутан и у остатку земље првенствено у Херцеговини те сјеверном и сјевероисточном појасу Босне. Најмање падавина на истоку и југоистоку земље.
Падавине у јутарњим сатима захватају најприје Крајину одакле ће се у току дана ширити према остатку земље. Уз падавине нешто осјетнији пад температура.
У четвртак (04.06.) стабилније и сунчаније временске прилике. Нешто више облачности и то углавном у првом дијелу дана на истоку, централним и јужним подручјима земље гдје још ријеђе може пасти мало кише. Топлије уз угодне ранољетне температуре од 24 до 28, на југу до 30 степени.
Петак (05.06.) топао и врућ уз постепен пораст наоблаке у другом дијелу дана. Продором хладног фронта са сјеверозапада, у другом дијелу дана и навече дестабилизација атмосфере уз локално кишу и пљускове са грмљавином који су по тренутним прогнозама највише изгледни у сјеверозападним, сјеверним и сјевероисточним дијеловима Босне гдје локално може бити и невремена.
Викенд (06./07.) пријатно топло уз свјежија јутра и ноћи. По тренутним прогнозама измјена сунчаних и облачних интервала уз локалну појаву пљускова са грмљавином.
