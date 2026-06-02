Logo
Large banner

Након сунца, спремите се за кишу и лед - ови дијелови су највише на удару

Аутор:

АТВ
02.06.2026 16:41

Коментари:

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Након данашњег сунчанијег и стабилнијег дана, сутра, 3. јуна, изразито нестабилне временске прилике уз пролазно кишу и пљускове са грмљавином широм земље.

Навели су ово метеоролози на страници БХМетео.ба.

звицер

Регион

Полиција опколила објекте Радоја Звицера: Акција траје сатима

Према њиховој прогнози, локално се очекује и израженије грмљавинско невријеме са ледом, већом количином падавина у кратко вријеме и пролазно појачаним вјетром.

"Највише падавина у дијеловима сјеверозападне, западне и југозападне Босне, док је ризик за појаву невремена присутан и у остатку земље првенствено у Херцеговини те сјеверном и сјевероисточном појасу Босне. Најмање падавина на истоку и југоистоку земље.

Падавине у јутарњим сатима захватају најприје Крајину одакле ће се у току дана ширити према остатку земље. Уз падавине нешто осјетнији пад температура.

Катедрала

Свијет

Катедрала у Њемачкој почиње да наплаћује улаз од 1. јула

У четвртак (04.06.) стабилније и сунчаније временске прилике. Нешто више облачности и то углавном у првом дијелу дана на истоку, централним и јужним подручјима земље гдје још ријеђе може пасти мало кише. Топлије уз угодне ранољетне температуре од 24 до 28, на југу до 30 степени.

Петак (05.06.) топао и врућ уз постепен пораст наоблаке у другом дијелу дана. Продором хладног фронта са сјеверозапада, у другом дијелу дана и навече дестабилизација атмосфере уз локално кишу и пљускове са грмљавином који су по тренутним прогнозама највише изгледни у сјеверозападним, сјеверним и сјевероисточним дијеловима Босне гдје локално може бити и невремена.

milan vukadinovic

Градови и општине

Вукадиновић: Европска будућност се не може градити без снажних локалних заједница

Викенд (06./07.) пријатно топло уз свјежија јутра и ноћи. По тренутним прогнозама измјена сунчаних и облачних интервала уз локалну појаву пљускова са грмљавином.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

невријеме

Вријеме

Временска прогноза

вријеме сутра

лед и град

Киша

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Fond PIO Republike Srpske

Друштво

Фонд ПИО упозорио пензионере: Будите опрезни

4 ч

0
Полиција знак Стоп, такозвано полицијско лизало

Друштво

ГРАФИКА: Ово су нове казне за саобраћајне прекршаје

4 ч

0
Од сљедећег мјесеца веће пензије за 469.000 корисника у БиХ

Друштво

Од сљедећег мјесеца веће пензије за 469.000 корисника у БиХ

4 ч

0
салата тјестенина поврће

Друштво

Идеална за љетне дане: Направите освјежавајућу грчку салату с тјестенином

5 ч

0

  • Најновије

19

42

Казне до 1.000 КМ за родитеље који одбијају вакцинацију

19

39

Пријава против власника пицерије: Убијени матурант у Дрнишу није смио да ради

19

38

Објављен снимак монструозног напада на жену у БиХ

19

34

Проширење капацитета продуженог боравка у пет бањалучких школа

19

27

Путин тражи већу заштиту руског језика, превише је латинице

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner