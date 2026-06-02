Неда Украден о љубавној невјери: Треба опростити, није реално вољети само једну особу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пјевачица Неда Украден је проговорила о љубави, везама и невјери те, између осталог открила да би партнеру опростила превару.
Гостујући у подкасту „Nema labavo by IN magazin“, осврнула се на једну од најосјетљивијих тема у партнерским односима те искрено одговорила на питање да ли би партнеру опростила превару.
„Треба на крају крајева опростити. Ја бих, рецимо, опростила невјеру“, казала је Неда.
Објаснила је како сматра да није реално очекивати да током живота човјеку нико други неће привући пажњу осим особе с којом је у вези.
„Није реално да волиш само једну особу и да ти се никад нико други неће свидјети. Прича да постоји само једна особа рођена за тебе и да нема никога другог, то је лаж“, поручила је пјевачица.
Током интервјуа пјевачица се присјетила и свог брака за који данас сматра да није био прави избор те открила шта ју је навело да донесе одлуку о одласку и започне ново животно раздобље.
„Ма ја сам се преварила што себе нисам послушала да не уђем у тај брак. Али, с друге стране, имам тако прекрасну кћерку из тог брака, с тим човјеком. Он је био диван човјек, али он није био за брак са мном. Ја сам вриједна, радна. Ја у два и по послије поноћи ако легнем и кажем, добро је, није три. Знаш? То је људима тешко пратити. То је напорно, њему је било јако напорно, а мени је било јако напорно крај таквог човјека живјети коме је то све напорно“, испричала је, између осталог, у интервјуу.
Пјевачица је испричала да су додатни аларм били тренуци када су у њихов однос ушле ружне ријечи и повређивање.
„Почеле су, наравно, и ружне ријечи. Е, кад су почеле ружне ријечи, схватила сам да не желим да ту љубав у коју сам вјеровала десет година окрњим“, закључила је Неда Украден.
Иначе, бивши супруг Неде Украден био је Милан Билбија, познати телевизијски и филмски редитељ, преноси Кликс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Љубав и секс
16 ч0
Србија
2 д0
Србија
3 д0
Србија
3 д0
Сцена
1 ч0
Сцена
12 ч0
Сцена
14 ч0
Сцена
15 ч2
Најновије
08
27
08
12
08
05
08
02
07
52
Тренутно на програму