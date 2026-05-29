Радница у Пошти правила мањак, па покушала новцем клијената да прикрије мањак: Филмска пљачка у Новом Саду

Радница поште у Новом Саду ухапшена је због сумње да је извршила продужено кривично дјело Злоупотреба повјерења у обављању привредне дјелатности и кривично дјело Послуга.
У току предистражног поступка утврђено је да постоје основи сумње да је осумњичена од фебруара до августа 2025. године, у својству одговорног рачунополагача једне од радних јединица Пошта Србије д.о.о., у намјери да себи прибави противправну имовинску корист, неисправним руковањем благајне проузроковала мањак у благајни у укупном износу од 1.400.056,78 динара, у ком износу је и наступила штета за наведено привредно друштво, пише Блиц.
Затим, у намјери да прикрије настали мањак, осумњичена је без овлашћења подигла новчана средства са текућег рачуна клијента “Банке Поштанске штедионице” а.д. Београд, како би привремено прикрила настали мањак у благајни поште, те је неовлашћени подигнути новчани износ накнадно уплатом на текући рачун вратила клијенту Банке.
Осумњичена С.М. ће у складу са законом бити приведена и саслушана у Посебном одјељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду на околност кривичних дјела којој се стављају на терет.
