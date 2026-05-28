Зид пао на дјечији креветац: Драма у Новом Саду, породица за длаку избјегла трагедију

Зид породичног стана у једној новосадској згради обрушио се јуче током поподнева због радова на објекту који се гради одмах поред, односно током доливања бетона.
Пуком срећом нико није повријеђен, иако су се у тренутку обрушавања у стану налазиле три одрасле особе и дијете. На терен су изашле све градске и инспекцијске службе, као и инвеститор објекта, који каже да ће санирати штету.
Читав зид око 15 часова пао је у спаваћу собу породице Ђорђевић, заједно са бетоном који је исцурио са градилишта.
Супруга и ја радимо од куће. Дијете је било ту, као и дадиља. Непосредно прије него што је зид пао, изашао сам из спаваће собе. Креветац је био наслоњен на зид који је попустио. Срећа је што се наша једногодишња дјевојчица у том тренутку играла у ходнику и није повријеђена", прича власник стана Милош Ђорђевић.
Интервенисали су полиција, ватрогасци и надлежне инспекцијске службе, а породица је одмах евакуисана из стана.
"На институцијама је да утврде ток догађаја. Сада је примарно да се стан санира, врати струја и поново прикључе комуналије, како бисмо могли да изнесемо ствари или да се вратимо у стан", каже Ђорђевић.
Из фирме која инвестира у објекат наводе да су их станари зграде раније упозоравали на лош квалитет објекта у којем се налази оштећени стан.
Како кажу, немају своје раднике, већ ангажују извођачке фирме, а радове прати и надзорни орган. Његова одлука била је да се бетон налива у више фаза, али извођач то, тврде, није у потпуности испоштовао.
"Бетон су наливали у два наврата. До половине су излили бетонску плочу, али нису сачекали да се довољно стегне, већ су после мање од сат времена наставили са другом туром. У том тренутку зид суседног објекта је попустио. Да је објекат новијег датума и квалитетније изведен, не би било проблема да се све уради одједном", истиче инвеститор Жељко Пудар.
Изражавају жаљење због онога што се догодило и обећавају да ће штета бити санирана.
"Хвала Богу да нико није повређен и да у том тренутку нико није био у просторији. Стао сам испред извођача и рекао да ћемо све довести у ред, односно да ће стан бити у бољем стању него што је био", рекао је Пудар.
До тренутка објављивања, РТС није добио одговор у којој је фази рад инспекцијске службе која је изашла на терен, а на основу чијег ће вештачења поступати и други надлежни органи.
Радови на санацији штете почели су рано јутрос, а инвеститор тврди да ће учинити све да се породица што прије врати у свој стан.
До тада ће Ђорђевићи морати сами да се сналазе у, како кажу, веома важном периоду за њихову породицу, јер су већ за сљедећи викенд заказали грађанско вјенчање, које, упркос новонасталим околностима, неће отказати.
