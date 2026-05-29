Трамп: Техеран не смије имати нуклеарно оружје, Ормуски мореуз мора бити отворен одмах

АТВ
29.05.2026 17:42

Предсједник Доналд Трамп слуша током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да Иран мора да пристане на то да никада неће имати нуклеарно оружје или бомбу, као и да Ормуски мореуз мора бити одмах отворен, без путарина, за неограничен бродски саобраћај, у оба смјера.

Додао је да ће све подводне мине, ако их има, бити уклоњене као и да је САД уклонио, детонацијом, бројне такве мине подводним миноловцима.

„Иран ће одмах завршити уклањање и/или детонацију свих преосталих мина, којих неће бити много!). Бродови заробљени у мореузу због наше невјероватне и невиђене поморске блокаде, која ће сада бити укинута, могу започети процес „повратка кући!“ Поздравите своје жене, мужеве, родитеље и породице од мене, вашег омиљеног предсједника!“, написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Истина.

Амерички предсједник је запретио да ће уништити нуклеарни програм Ирана.

„Обогаћени материјал, називан и „нуклеарна прашина“, који је закопан дубоко под земљом и практично урушеним планинама услед наших снажних напада бомбардерима Б2 пре 11 месеци, биће откривен од стране САД, у тесној координацији и сарадњи са Исламском Републиком Иран, као и Међународном агенцијом за атомску енергију, и УНИШТЕН“, написао је он.

Како каже новац се неће размјењивати до даљњег, а остале ставке, од далеко мањег значаја су договорене.

„Слиједи састанак и доношење коначне одлуке“, додао је Трамп, преноси Спутник.

