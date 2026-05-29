Трамп: Техеран не смије имати нуклеарно оружје, Ормуски мореуз мора бити отворен одмах

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да Иран мора да пристане на то да никада неће имати нуклеарно оружје или бомбу, као и да Ормуски мореуз мора бити одмах отворен, без путарина, за неограничен бродски саобраћај, у оба смјера.
Додао је да ће све подводне мине, ако их има, бити уклоњене као и да је САД уклонио, детонацијом, бројне такве мине подводним миноловцима.
„Иран ће одмах завршити уклањање и/или детонацију свих преосталих мина, којих неће бити много!). Бродови заробљени у мореузу због наше невјероватне и невиђене поморске блокаде, која ће сада бити укинута, могу започети процес „повратка кући!“ Поздравите своје жене, мужеве, родитеље и породице од мене, вашег омиљеног предсједника!“, написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Истина.
Амерички предсједник је запретио да ће уништити нуклеарни програм Ирана.
„Обогаћени материјал, називан и „нуклеарна прашина“, који је закопан дубоко под земљом и практично урушеним планинама услед наших снажних напада бомбардерима Б2 пре 11 месеци, биће откривен од стране САД, у тесној координацији и сарадњи са Исламском Републиком Иран, као и Међународном агенцијом за атомску енергију, и УНИШТЕН“, написао је он.
Како каже новац се неће размјењивати до даљњег, а остале ставке, од далеко мањег значаја су договорене.
„Слиједи састанак и доношење коначне одлуке“, додао је Трамп, преноси Спутник.
