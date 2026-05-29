Топлотни талас се шири Европом: Школе затворене, на снази црвено упозорење

Аутор:

АТВ
29.05.2026 14:30

Фото: Pexel/ Fatih Turan

Прогнозе показују да ће се топлотни талас наставити током викенда, а на удару су и Њемачка, Шпанија и Швајцарска, гдје су такође забиљежене неуобичајено високе температуре.

Португал је забиљежио нову највишу мајску температуру од 40,3°Ц, док се земље западне Европе суочавају са спарним, екстремно топлим временом.

Температура измјерена у граду Мора у сриједу, у централном дијелу земље, премашила је претходни португалски рекорд од 40°Ц, постављен у мају 2001. године.

Француски министри су се састали како би процијенили спремност земље за топлотне таласе, док је тениски број један Јаник Синер морао да одустане од Ролан Гароса јер му је позлило због врућине.

У међувремену, италијанске власти су издале црвено упозорење на топлотни талас за главни град Рим, гдје је у четвртак температура достигла 32°Ц.

У дијеловима Португала је у петак забиљежено више од 35°Ц, а очекује се да ће врућина потом почети да слаби, саопштила је национална метеоролошка служба.

Састанком је председавао премијер Себастијен Лекорну, а у фокусу је била припрема за екстремне врућине, укључујући борбу против шумских пожара и обезбјеђивање довољне количине воде током љета.

Испити за упис на факултете ће се наставити иако су неке школе морале да затворе своја врата због неподношљивих температура у учионицама.

Основна школа у Сустону, и данас је затворена јер је ове недјеље унутрашња температура достигла 53°Ц.

Истраживање француског синдиката средњих школа показало је да је скоро 78 одсто школа ове недјеље забиљежило температуре изнад 30°Ц, уз пријаве да наставници доносе шрафцигере како би отворили заглављене прозоре.

Седамнаест департмана у Француској, на сјеверозападу, као и Париз, налази се под наранџастим упозорењем, што значи да људи треба да буду "веома опрезни".

Температуре су у Паризу у четвртак достигле 33°Ц, а очекује се да ће у суботу и недјељу порасти до 34°Ц.

Полиција је увела мјере за ублажавање саобраћаја у главном граду до суботе, укључујући ограничења за возила са вишим емисијама и смањење брзине. Истовремено је уведена и јединствена карта за цијели јавни превоз.

У Италији, црвено упозорење у Риму - као и у Фиренци, Болоњи, Бреши и Торину - прво је ове године и упозорава на "могуће негативне ефекте по здравље здравих, активних људи".

Температуре ће током викенда достићи 35°Ц у Мадриду. Иако овај талас формално не испуњава критеријуме за топлотни талас у Шпанији, метеоролошка служба наводи да су то температуре типичне за јул и август.

Непосредни узрок топлотног таласа је тзв. топлотна купола, област високог притиска која остаје "заробљена" и задржава топли ваздух испод себе.

Иако је тешко појединачне екстремне временске догађаје директно повезати са климатским промјенама, научници наводе да климатске промјене чине топлотне таласе чешћим и интензивнијим.

Током посљедњих 30 година, Европа се загријавала за 0,56°Ц по деценији, што је довољно да екстремне врућине постану знатно јаче.

Уједињене нације су у четвртак упозориле да ће глобалне температуре вјероватно остати на рекордно високим нивоима и током ове и наредне четири године.

(ЕУправо зато)

