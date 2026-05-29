Нове цијене горива: Дизел јефтинији, бензин поскупио

Од данас у 15 часова, па у наредних седам дана, на пумпама у Србији литар евродизела коштаће 222 динара, док ће цијена литра бензина износити 196 динара.

У односу на претходну седмицу, евродизел је појефтинио за три динара, док је бензин поскупио за три динара. Нове цијене горива важиће до сљедећег петка, 5. јуна 2026. године, преноси Б92.

