Ово је Огњен (18) који је вече пред матуру страдао: Пријатељи и породица се опраштају

Друштвене мреже преплављене су опроштајним порукама од Огњена Д. (18), чији је живот прерано угашен у саобраћајној несрећи која се догодила ноћас послије поноћи у месту Мартинци код Сремске Митровице.
Oд њега се на мрежама са огромном тугом опраштају бројни пријатељи, школски другови и познаници, не могу да вјерују да га више нема.
– Био је вриједан, одговоран и омиљен међу вршњацима. Посебно боли чињеница да је сутрадан требало да прослави матурско вече – ријечи су његових скрханих пријатеља који се кроз сузе опраштају од њега.
Трагедија која је завила Мартинце у црно догодила се у Фрушкогорској улици, када је аутомобил у којем су се налазила тројица младића слетео с пута.
Аутомобил марке “форд” је из за сада неутврђених разлога изгубио контролу, прешао преко ћуприје и завршио потпуно преврнут у каналу.
Поред настрадалог Огњена, у возилу су се налазили и Н. М. (22) и Б. Р. (23). Несрећни осамнаестогодишњак је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста, док су друга двојица младића са повредама хитно превезени на даље лијечење.
На терену су сатима интервенисали припадници полиције, Хитне помоћи и ватрогасно-спасилачких јединица. Због тежине удеса и неприступачног положаја смрсканог возила у каналу, ватрогасци су уложили огроман напор како би извукли младиће.
Узрок несреће и све околности под којима је дошло до ове трагедије биће званично утврђени након истраге коју воде надлежни органи, преноси Блиц.
