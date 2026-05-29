Ово је Огњен (18) који је вече пред матуру страдао: Пријатељи и породица се опраштају

Аутор:

АТВ
29.05.2026 13:34

Друштвене мреже преплављене су опроштајним порукама од Огњена Д. (18), чији је живот прерано угашен у саобраћајној несрећи која се догодила ноћас послије поноћи у месту Мартинци код Сремске Митровице.
Oд њега се на мрежама са огромном тугом опраштају бројни пријатељи, школски другови и познаници, не могу да вјерују да га више нема.

– Био је вриједан, одговоран и омиљен међу вршњацима. Посебно боли чињеница да је сутрадан требало да прослави матурско вече – ријечи су његових скрханих пријатеља који се кроз сузе опраштају од њега.

Детаљи стравичне несреће у Фрушкогорској улици

Трагедија која је завила Мартинце у црно догодила се у Фрушкогорској улици, када је аутомобил у којем су се налазила тројица младића слетео с пута.

Аутомобил марке “форд” је из за сада неутврђених разлога изгубио контролу, прешао преко ћуприје и завршио потпуно преврнут у каналу.

Поред настрадалог Огњена, у возилу су се налазили и Н. М. (22) и Б. Р. (23). Несрећни осамнаестогодишњак је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста, док су друга двојица младића са повредама хитно превезени на даље лијечење.

Узрок несреће и даље није утврђен

На терену су сатима интервенисали припадници полиције, Хитне помоћи и ватрогасно-спасилачких јединица. Због тежине удеса и неприступачног положаја смрсканог возила у каналу, ватрогасци су уложили огроман напор како би извукли младиће.

Узрок несреће и све околности под којима је дошло до ове трагедије биће званично утврђени након истраге коју воде надлежни органи, преноси Блиц.

