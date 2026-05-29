Три особе повријеђене у ланчаном судару, међу њима и дијете

АТВ
29.05.2026 11:51

Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Три особе, међу којима је једно дијете, повријеђене су у ланчаном судару камиона, аутобуса и путничког аутомобила који се данас догодио код петље Добановци на ауто-путу код Београда, јављају београдски медији.

Судар се догодио око 10.30 часова на дионици ауто-пута прије Добановачке петље из смјера Загреба, а аутобус је пробио заштитну ограду и завршио ван коловоза.

Повријеђено дијете превезено је у београдски Институт за мајку и дете, док су двије одрасле особе пребачене у Ургентни центар Увиђај је у току.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

