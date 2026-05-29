СЗО прогласила ванредну ситуацију због еболе

Жена, италијански хирург, која је била у контакту са пацијентима обољелим од еболе у Демократској Републици Конго, примљена је током ноћи у римску специјализовану болницу за инфективне болести "Лацаро Спаланцани" након повратка у Италију, саопштили су данас извори из невладине организације Љекари без граница за коју је она радила.
Хирург МСФ-а не показује никакве симптоме вируса и остаће на посматрању у болници до 8. јуна, преноси Анса.
Раније ове недјеље, италијанско министарство здравља је саопштило да је она била у директном контакту са пацијентима који су били позитивни на еболу у центру Саламат у Бунији 16. маја, на североистоку ДР Конго.
Према саопштењу министарства, она је извршила хитну операцију код дјетета које је било жртва експлозије гранате за које се сумња да је обољело од еболе.
Министарство је нагласило да тренутно нема случајева еболе у Италији и да је ниво забринутости у земљи веома низак.
Свјетска здравствена организација (СЗО) прогласила је међународну здравствену ванредну ситуацију поводом епидемије еболе у Конгу и Уганди, а ријеч је о ријетком соју вируса за који тренутно нема вакцине или специфичне терапије.
Према подацима СЗО, у Конгу је забиљежено више од 900 пацијената који показују симптоме еболе, и више од 220 смртних исхода, а епидемија ријетког Бундибугио соја те болести проглашена је међународном ванредном здравственом ситуацијом.
Број потврђених случајева еболе у Уганди порастао је на осам, док је забиљежен најмање један смртни случај, а потврђено је да се епидемија проширила из Конга.
