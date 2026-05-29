Охладите пиво за два минута уз овај генијалан трик

Да ли постоји нешто досадније од жељног чекања да се ваше вино или пиво охлади? Можда постоји, али срећом постоји трик којим можемо убрзати рјешавање те драме.
Да бисте охладили лименку (или флашу) пива, вина или сока за јако кратко вријеме, све што вам је потребно је чинија воде, леда и соли, пише "Пункуфер.хр".
Сипајте хладну воду у чинију и додајте лед. Додајте неколико кашика соли да бисте убрзали процес хлађења, добро промијешајте и ставите лименку или неку другу жељену ствар унутра.
За нешто више од два минута, имаћете охлађено пиће за које ћете наздравити овим триком.
