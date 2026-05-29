Пчелар открио како препознати домаћи мед: ''Само протрљајте између палца и кажипрста''

29.05.2026 08:41

мед пчеле
Фото: Pexel/ Adonyi Gábor

Куповина домаћег меда често се своди на повјерење, али искусни пчелари тврде да постоје и једноставни знакови који могу помоћи при процјени квалитета. Од текстуре и кристализације до популарног теста с водом, неколико детаља може открити да ли је мед природан или постоји сумња да је ријеч о фалсификованом производу.

Како пише портал Подравски.хр питали су искусног пчелара како најбрже препознати да ли је мед који су купили заиста домаћи и природан.

Трик са прстима који пчелари често препоручују

Његов одговор био је једноставан: "Само га протрљајте између палца и кажипрста. Прави мед ће се полако упијати и оставити благ осјећај љепљивости, док ће лажни често остати попут сирупа или се разводнити.“

Наиме, иако не постоји стопостотно сигуран кућни трик који може да замијени лабораторијску анализу, пчелари тврде да постоји неколико знакова који врло брзо откривају квалитет меда.

Зашто је кристализација важан знак квалитета

Један од најпознатијих показатеља је кристализација. Природни мед временом готово увијек кристалише, а брзина тог процеса зависи од врсте меда. Ако је мед дуго потпуно течан и изгледа готово савршено провидно, многи пчелари постају сумњичави.

Текстура меда може открити много

Важна је и сама текстура. Када се мед прелива из кашике, прави мед тече у спором, густом млазу и ствара мале вијуге, док фалсификовани често цури попут обичног сирупа.

Пчелари кажу да квалитетан мед не дјелује воденасто нити се одмах разлива по површини.

Један од популарних тестова је и онај са водом. Кашичица меда спуштена у чашу воде требало би да падне према дну и спорије се раствара ако је ријеч о природном меду. Лажни мед обично се брзо растопи и помијеша са водом.

Повјерење у пчелара и даље најважније

На крају, искусни пчелари поручују да је најбољи начин куповине меда повјерење.

Куповина од локалног пчелара којег познајете често вриједи више од свих кућних трикова заједно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

