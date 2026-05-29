Идеално вријеме за боравак напољу: Жива у термометру данас иде до 31 степен

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће, након ведрог и свјежег јутра, бити сунчано уз промјенљиву облачност и топло.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена, повремено и јака бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха биће од 24 до 28, на југу до 31 степен Целзијусов, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак, Сарајево шест, Рибник, Чемерно седам, Мркоњић Град, Рудо, Бјелашница, Зеница осам, Тузла девет, Добој, Нови Град 10, Бањалука, Приједор, Ливно 11, Бијељина, Билећа 13, Мостар 14, Требиње 17, Неум 18 степени Целзијусових.
