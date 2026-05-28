Направите Јафа колач без печења: Једноставан рецепт који ће сви вољети

Ако немате пуно времена за припрему колача, а ипак желите направити укусан и ефектан десерт који ће одушевити све, овај рецепт је идеалан избор за вас. Ријеч је о једноставном колачу без печења који се припрема брзо, а резултат је богат, кремаст и освјежавајући десерт који се топи у устима.
Овај десерт је савршен спој чоколаде, наранџе и лагане креме, а припрема се једноставно и без печења. Састоји се од два слоја - чоколадне подлоге и кремастог пудинг слоја с аромом наранџе, уз додатак Jaфa кекса који даје посебну свјежину и укус.
Састојци за подлогу
- 200 милилитара млијека
- 5 кашика шећера
- 100 грама чоколаде
- 100 грама маслаца
- 200 грама кекса
Жути слој:
- 600 милилитара млијека
- 80 грама пудинга с окусом слатке павлаке (2 кесице)
- 5 кашика шећера
- 100 грама павлаке (киселе)
- 100 грама маслаца
Додатно:
- Сок и нарибана корица 1 наранџе
- 150 грама Jaфa кекса
Припрема:
У лонац ставити 200 милилитара млијека, 100 грама маслаца, 5 кашика шећера и 100 грама чоколаде. Загријавати на лаганој ватри док се све не отопи и сједини у глатку смјесу. Препоручује се тамнија чоколада како би смјеса боље очврснула, пише Кликс
У међувремену нарибати корицу и исциједити сок једне наранџе. Када се смјеса сједини и постане глатка, кратко је прокухати, а затим скинути с ватре и додати половину нарибане корице и дио сока од наранџе. Све добро промијешати.
Кекс (200 грама) уситнити и помијешати с припремљеном чоколадном смјесом док се све не сједини. Добијену смјесу утиснути у калуп и поравнати, па ставити у фрижидер да се стегне.
За кремасти слој загријати 450 милилитара млијека до кључања. У посебној посуди помијешати пудинг прах са шећером и мало млијека, па смјесу укухати у врело млијеко уз стално мијешање док се не згусне.
Склонити с ватре и у врућ пудинг додати маслац, павлаку, преосталу наранџину корицу и сок. Све добро измијешати док се не добије глатка крема, па оставити неколико минута да се мало охлади.
Преко охлађене чоколадне подлоге равномјерно нанијети крему, поравнати и по жељи додати Jaфа кекс. Десерт оставити у фрижидеру да се потпуно стегне прије сервирања.
