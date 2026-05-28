Далибор Јовић из Приједора 12 година узгаја јагоде, лично их доставља купцима

Воћар Далибор Јовић из Приједора већ 12 година успјешно се бави узгојем јагода, а овогодишњу сезону, упркос касним прољећним мразевима који су оштетили лисну масу, оцјењује задовољавајућом када је ријеч о приносима.
Највећи проблем у берби, како истиче, представља недостатак радне снаге. Иако берачи успију завршити посао током дана, све их је теже пронаћи.
Јагоде са његове плантаже не продају се у маркетима, већ их Јовић лично доставља купцима на кућне адресе. Истиче да је ријеч о домаћем, нетретираном воћу без употребе хемије и пестицида, пише Фена.
На имању се, осим јагода, узгајају и боровнице и шљиве, док се дио производње одвија у пластеницима. Воће које није намијењено директној продаји прерађују Пољопривредна задруга "Кооператива" и компанија "Фруитланд" из Приједора.
Град Приједор је и ове године за подршку воћарској производњи издвојио 70.000 КМ. Право на подстицаје имају произвођачи регистровани у АПИФ-у с најмање једним дунумом обрадиве површине на подручју града.
Начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој Жарко Тубин рекао је да је рок за подношење пријава до 31. јула, а подстицаји износе 150 КМ по дунуму.
Према његовим ријечима, производња јагодичастог и бобичастог воћа представља добру прилику за породична пољопривредна газдинства јер на мањим површинама може донијети значајан економски ефекат и бржи поврат улагања.
