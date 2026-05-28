Масимилијано Алегри је нови тренер Наполија

Аутор:Славиша Ђурковић
Масимилијано Алегри нови је тренер Наполија. Италијански стручњак свега неколико дана након отказа у Милану изабран је као замјена за Антонија Контеа.
Ову информацију потврдили су бројни медији, а исто тврди и Фабрицио Романо.
Наполи је завршио други на табели Серије А, док је Алегри добио отказ након што је у посљедњем колу са Миланом киксао и остао без Лиге шампиона.
Према писању италијанских медија, Алегри је лични избор власника Наполија Аурелија де Лаурентиса.
Ријеч је о усменом договору док адвокати раде на припреми уговора који би требало да буде потписан веома брзо.
