Масимилијано Алегри је нови тренер Наполија

Славиша Ђурковић
28.05.2026 18:59

Фото: Tanjug / AP / Antonio Calanni

Масимилијано Алегри нови је тренер Наполија. Италијански стручњак свега неколико дана након отказа у Милану изабран је као замјена за Антонија Контеа.

Ову информацију потврдили су бројни медији, а исто тврди и Фабрицио Романо.

Наполи је завршио други на табели Серије А, док је Алегри добио отказ након што је у посљедњем колу са Миланом киксао и остао без Лиге шампиона.

Према писању италијанских медија, Алегри је лични избор власника Наполија Аурелија де Лаурентиса.

Ријеч је о усменом договору док адвокати раде на припреми уговора који би требало да буде потписан веома брзо.

