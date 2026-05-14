Жестока свађа Алегрија и Ибрахимовића

Жесток сукоб у Милану могао би да доведе до распада пројекта на "Сан Сиру", пошто медији тврде да је тренер Масимилијано Алегри одлучио да напусти клуб због нарушеног односа са Златаном Ибрахимовићем.
Према писању "Коријере дела Сера", однос између Алегрија и Ибрахимовића практично више не постоји, а кулминација сукоба догодила се послије пораза од Наполија почетком априла.
Наводно је расправа избила током разговора о избору трећег голмана за наредну сезону, али италијански медији тврде да су проблеми између двојице некадашњих сарадника много дубљи.
Милан је сезону дуго држао под контролом, имао је низ од 24 утакмице без пораза, али је потпуни пад форме од априла озбиљно угрозио пласман у Лигу шампиона.
Клуб је тренутно четврти на табели, са истим бројем бодова као Рома и само два више од Кома, који предводи Сеск Фабрегас.
Атмосфера у клубу додатно је погоршана након наводног инцидента између Алегрија и Ибрахимовића. Италијански медији наводе да се Ибрахимовић послије сукоба недјељама није појављивао у тренинг центру Милана, док је дио управе, укључујући Ђорђа Фурланија, Иглија Тареа и Џефрија Монакаду, под великим притиском због резултата екипе.
"Коријере дела Сера" пише и да тензије између Алегрија и Ибрахимовића трају још из времена њиховог првог заједничког мандата у Милану, када је Швеђанин био један од лидера тима.
Наводно је тренеру посебно засметао Ибрахимовићев близак однос са Антонијом Касаном, једним од највећих критичара клуба посљедњих година.
Додатни проблем настао је када је Ибрахимовић, према истим изворима, почео директно да даје тактичке савјете појединим играчима, међу којима су Јусуф Фофана и Рафаел Леао, мимо стручног штаба.
Италијански медији тврде да је Алегри сада озбиљно ријешен да напусти Милан без обзира на то да ли ће клуб изборити пласман у Лигу шампиона.
Истовремено, његово име се све чешће помиње као могуће рјешење за новог селектора Италије, уколико дође до промјена у врху Фудбалског савеза Италије.
