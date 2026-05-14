Песков: Вашингтон једини посредник у рјешавању украјинског сукоба

Аутор:АТВ
Коментари:0
Тренутно само САД дјелују као посредник у рјешавању украјинског сукоба, истакао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Тренутно су само САД посредник. Они су једини активно укључени у мировни процес и комуницирају са обје стране", рекао је Песков новинарима коментаришући улогу Вашингтона у процесу рјешавања украјинског сукоба.
Он је нагласио да Европљани не желе и не могу бити посредници у процесу рјешавања украјинског сукоба, јер су директно укључени у њега на страни Кијева.
Република Српска
Хоће ли се професор повући пред студентом? Станивуковић: "Имам зицер"
"Европљани такође заговарају идеју да Русију треба поразити. Наравно, са овим приступом, тешко их можемо пожељети за посреднике", закључио је Песков.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
18
18
15
18
00
17
58
17
57
Тренутно на програму