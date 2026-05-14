Песков: Вашингтон једини посредник у рјешавању украјинског сукоба

14.05.2026 14:59

Фото: Танјуг/АП

Тренутно само САД д‌јелују као посредник у рјешавању украјинског сукоба, истакао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Тренутно су само САД посредник. Они су једини активно укључени у мировни процес и комуницирају са обје стране", рекао је Песков новинарима коментаришући улогу Вашингтона у процесу рјешавања украјинског сукоба.

Он је нагласио да Европљани не желе и не могу бити посредници у процесу рјешавања украјинског сукоба, јер су директно укључени у њега на страни Кијева.

"Европљани такође заговарају идеју да Русију треба поразити. Наравно, са овим приступом, тешко их можемо пожељети за посреднике", закључио је Песков.

