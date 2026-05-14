Путин: Москва ће формирати технолошке савезе са другим земљама

Русија ће проширити обострано корисне технолошке савезе са другим земљама, настављајући путем технолошких иновација и стварања сопствених рјешења, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
"Намјеравамо да стварамо и проширујемо обострано корисне савезе са другим државама и да подржавамо иницијативе страних партнера који користе руске машине, опрему и технолошке платформе", рекао је Путин на конгресу Руског савеза машинаца.
Он је додао да је Русија изабрала да не копира туђа технолошка рјешења, већ да ствара и развија сопствене системе, преноси Спутњик.
