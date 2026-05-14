Logo
Large banner

Путин: Москва ће формирати технолошке савезе са другим земљама

Аутор:

АТВ
14.05.2026 14:21

Коментари:

0
Владимир Путин Русија
Фото: Tanjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool/АP

Русија ће проширити обострано корисне технолошке савезе са другим земљама, настављајући путем технолошких иновација и стварања сопствених рјешења, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"Намјеравамо да стварамо и проширујемо обострано корисне савезе са другим државама и да подржавамо иницијативе страних партнера који користе руске машине, опрему и технолошке платформе", рекао је Путин на конгресу Руског савеза машинаца.

Он је додао да је Русија изабрала да не копира туђа технолошка рјешења, већ да ствара и развија сопствене системе, преноси Спутњик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Русија

Технолошки савез

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мачета

Хроника

Ухапшен осумњичени за убиство у Обреновцу: Упао у двориште и Мишелу пресудио мачетом

4 ч

0
Болница, монитор

Србија

Властимир побјегао из болнице у Нишу: Ево где му се губи сваки траг

4 ч

0
Петер Мађар

Свијет

Мађар укида војно ванредно стање

4 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

Друштво

Замјена старих новчаница на ове двије локације

4 ч

0

Више из рубрике

Петер Мађар

Свијет

Мађар укида војно ванредно стање

4 ч

0
Владимир Путин Русија

Свијет

Песков: Путин ускоро у посјети Пекингу

6 ч

0
Кинески предсjедник Си Ђинпинг, лево, рукује се са предсjедником САД Доналдом Трампом у Великој кући народа у Пекингу, четвртак, 14. маја 2026.

Свијет

Трамп и Ђипинг сагласни: Ормуски мореуз мора бити отворен

6 ч

1
Змија

Свијет

Змија отровница "затворила" школе у Француској: Грађанима издато упозорење

6 ч

0

  • Најновије

18

18

У Мостару почело суђење Анису Калајџићу због убиства Алдине Јахић, изјаснио се да није крив

18

15

Стејт департмент: Оставка Шмита долази у правом тренутку

18

00

Народ прича: Породица Кос

17

58

Пет особа погинуло на роњењу

17

57

Од конфронтације до сарадње: Шта су у Пекингу договорили предсједници Кине и САД?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner