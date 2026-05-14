Ухапшен осумњичени за убиство у Обреновцу: Упао у двориште и Мишелу пресудио мачетом

Аутор:АТВ
Коментари:0
Само неколико сати након убиства Мишела Г. (29) у Обреновцу, полиција је ухапсила А. Д. (24), који се сумњичи да га је напао мачетом у дворишту породичне куће.
Према првим информацијама из истраге, жртва је била у кућном притвору са електронским надзором.
Само неколико сати након стравичног напада мачетом у Обреновцу, брзим и координисаним радом полиције, А. Д. (24), који се сумњичи за убиство Мишела Г. (29) лишен је слободе.
Акцијом, која је трајала током ноћи, руководио је начелник ПС Обреновац.
Након што је синоћ у Улици Љубе Ненадовића пронађен тешко повређени Мишел Г., који је убрзо подлегао повредама, полиција је одмах покренула опсежну акцију "Вихор". Захваљујући оперативним подацима и брзој реакцији на терену, инспектори су успјели да идентификују и лоцирају осумњиченог у рекордном року.
Србија
Властимир побјегао из болнице у Нишу: Ево где му се губи сваки траг
Начелник ПС Обреновац који је од самог почетка био на месту злочина, лично је координисао потрагу. Случај је ефикасно ријешен за свега пар сати, чиме је спријечено бјекство нападача који се скривао након крвавог пира.
Истрага указује на детаље који упућују на то да је напад могао бити унапред планиран. Наиме, Мишел Г. се у тренутку убиства налазио на издржавању казне кућног затвора са електронским надзором.
"Нападачи су тачно знали гдје се он налази и да му је кретање ограничено. Он није могао да напусти двориште, а да не активира аларм на наногвици. То су искористили да му поставе сурову сачекушу тамо где се осјећао најсигурније", наводи извор близак истрази.
Подсјетимо, комшије породице убијеног Мишела Г. (29) из Обреновца кажу да су остали у шоку након злочина који се синоћ догодио, како кажу, практично на прагу жртвине породичне куће.
"Сви смо ван себе, нико не може да вјерује да се овако нешто догодило. Убили су га малтене испред врата куће", причају за Курир потресене комшије.
Према њиховим ријечима, Мишел Г. је кобне ноћи изашао из дијела породичне куће у којој је боравио,док му је отац у том тренутку био у спаваћој соби и није ни слутио шта се дешава у дворишту.
Како наводе, због наногице и мере кућног притвора, младић се није удаљавао од куће, већ је изашао само до помоћног дијела објекта у свом дворишту.
"Није он нигде могао да оде, стално је био ту око куће. Само је изашао напоље да пређе два корака до тог дијела куће и тада су упали нападачи. Дјелује као да су тачно знали када ће изаћи", казао је један од комшија за Курир.
Станари овог дијела Обреновца верују да су нападачи дошли са јасном намјером да га убију и да је злочин унапред испланиран.
"Упали су право у двориште. То је најстрашније од свега, што се све десило ту, пред кућом, у којој му је породица била", наводи саговорник.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч7
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч2
Најновије
18
18
18
15
18
00
17
58
17
57
Тренутно на програму