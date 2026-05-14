Logo
Large banner

Властимир побјегао из болнице у Нишу: Ево где му се губи сваки траг

Аутор:

АТВ
14.05.2026 14:07

Коментари:

0
Болница, монитор
Фото: Unsplash

У Нишу је на друштвеним мрежама објављена потрага за деком Властимиром Крстићем (87) који је нестао након што се јутрос самовољно удаљио из болнице.

"Јутрос је побјегао пацијент из болнице у Нишу, задњи пут виђен око 8 часова на капији Клиничког центра. Дека се зове Властимир. Нема га нигдје и сви га тражимо. На себи има браон панталоне и кошуљу тамне боје. Сед је са бијелом косом, старости 87 година. Има благу деменцију. Ако га је неко видио, нека нас обавијести, а ми смо обавијестили полицију. Може на број 0616370667", написала је не Фејсбуку његова унука Далиборка Тасковић која је за Блиц потврдиле све наводе.

Огласила се унука

Далиборка је испричала да је дјед Властимир јутрос изашао из Клиничког центра између 7-30 и 8 часова и више од њега нема ни трага ни гласа.

"Није дошао кући а има благу деменцију и сад он не зна где иде и нико не може да га нађе. Он је ноћас пред зору добио неке болове у стомаку. Позвали смо Хитну помоћ која га је одвела до Универзитетског клиничког центра у Нишу, само до дневне болнице да уради преглед и данас да га пусте кући. Међутим он је побјегао јутрос у 7 часова када се мијењала смена", испричала је унука Далиборка за Блиц.

Петер Мађар-17042026

Свијет

Мађар укида војно ванредно стање

Према њеним ријечима, Властимир је изашао на главну капију у Зетској улици. На себи има кошуљу и панталоне браон боје.

"Има снимак како излази на капију главног излаза у Клиничком центру и од тада га више нема. Дека се зове Властимир, а зову га Власта. Ми живимо у Сувом Долу, ако га неко види може да обавести полицију или мене. Кажу да је Клинички центар пријавио полицији. Он код себе нема ништа, ни личну карту, нити било који документ. Губи памћење тако да он не зна сам да се врати кући у Суви До. Овако виталан, хода, али губи памћење. Некада зна како се зове, некада не зна ни то", испричала је забринута унука Далиборка Тасковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

побјегао из болнице

Србија

деменција

пацијент

нестао мушкарац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петер Мађар

Свијет

Мађар укида војно ванредно стање

27 мин

0
Три бунта конвертибилних марака

Друштво

Замјена старих новчаница на ове двије локације

35 мин

0
Шпански владини званичници прскају путнике дезинфекционим средством прије укрцавања у авион након искрцавања са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому Тенерифе на Канарским острвима, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026.

Здравље

Докторица објаснила да ли постоји опасност од ширења хантавируса на општу популацију

40 мин

0
Одржан округли сто „Од крајишта до Крајине“

Бања Лука

Одржан округли сто "Од крајишта до Крајине"

47 мин

0

Више из рубрике

Рудник

Србија

Драма у руднику ''Трепча'': Заробљено 18 рудара

3 ч

0
Полиција Србија

Србија

Убиство у Србији: Мачетом убили Мишела (29)

5 ч

0
Највеће српске светиње са Свете Горе стигле у Београд

Србија

Највеће српске светиње са Свете Горе стигле у Београд

19 ч

1
Радник пао са крова, не даје знакове живота!

Србија

Радник пао са крова, не даје знакове живота!

21 ч

0

  • Најновије

14

22

Убици брачног пара пријетила доживотна робија, а ево колику казну је добио: Шок у Ариљу

14

21

Путин: Москва ће формирати технолошке савезе са другим земљама

14

16

Ухапшен осумњичени за убиство у Обреновцу: Упао у двориште и Мишелу пресудио мачетом

14

07

Властимир побјегао из болнице у Нишу: Ево где му се губи сваки траг

14

03

Мађар укида војно ванредно стање

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner