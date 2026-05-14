Властимир побјегао из болнице у Нишу: Ево где му се губи сваки траг

У Нишу је на друштвеним мрежама објављена потрага за деком Властимиром Крстићем (87) који је нестао након што се јутрос самовољно удаљио из болнице.
"Јутрос је побјегао пацијент из болнице у Нишу, задњи пут виђен око 8 часова на капији Клиничког центра. Дека се зове Властимир. Нема га нигдје и сви га тражимо. На себи има браон панталоне и кошуљу тамне боје. Сед је са бијелом косом, старости 87 година. Има благу деменцију. Ако га је неко видио, нека нас обавијести, а ми смо обавијестили полицију. Може на број 0616370667", написала је не Фејсбуку његова унука Далиборка Тасковић која је за Блиц потврдиле све наводе.
Далиборка је испричала да је дјед Властимир јутрос изашао из Клиничког центра између 7-30 и 8 часова и више од њега нема ни трага ни гласа.
"Није дошао кући а има благу деменцију и сад он не зна где иде и нико не може да га нађе. Он је ноћас пред зору добио неке болове у стомаку. Позвали смо Хитну помоћ која га је одвела до Универзитетског клиничког центра у Нишу, само до дневне болнице да уради преглед и данас да га пусте кући. Међутим он је побјегао јутрос у 7 часова када се мијењала смена", испричала је унука Далиборка за Блиц.
Према њеним ријечима, Властимир је изашао на главну капију у Зетској улици. На себи има кошуљу и панталоне браон боје.
"Има снимак како излази на капију главног излаза у Клиничком центру и од тада га више нема. Дека се зове Властимир, а зову га Власта. Ми живимо у Сувом Долу, ако га неко види може да обавести полицију или мене. Кажу да је Клинички центар пријавио полицији. Он код себе нема ништа, ни личну карту, нити било који документ. Губи памћење тако да он не зна сам да се врати кући у Суви До. Овако виталан, хода, али губи памћење. Некада зна како се зове, некада не зна ни то", испричала је забринута унука Далиборка Тасковић.
