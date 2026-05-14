Докторица објаснила да ли постоји опасност од ширења хантавируса на општу популацију

Епидемиолог др Славица Марис изјавила је данас да не постоји реална опасност од ширења инфекције андског соја хантавируса на општу популацију послије појаве случајева заразе хантавирусом на крузеру "МЦ Хондус", зато што је потребан ближи и дуготрајан контакт са зараженом особом.
Др Марис је изјавила да опасност од пандемије хантавируса не постоји и због тога што су "резервоари" ове инфекције специфична врста дугорепог миша која живи у Јужној Америци, а која не постоји у Европи, због чега није могуће ширење те инфекције с једне животиње на другу.
"Ако посматрамо све путнике који су боравили на броду гдје су могли да дођу у контакт са овим вирусом, они су сви стављени под здравствени надзор, прати се њихово стање тако да не постоји могућност ширења овог вируса на општу популацију", поручила је докторка.
Марис је рекла да је регистровано 11 случајева оболијевања међу путницима који су били на крузеру, од тога девет потврђених и два вјероватна случаја, и додала да се сада прати здравствено стање путника у трајању од 42 до 45 дана, који су стављени или у карантин или у самоизолацију.
На питање како се преноси овај вирус и колико дуго контакт са зараженом особом треба да траје да би се инфекција пренијела на неког другог, Марис је објаснила да се хантивируси преносе контактом са екскретима мишоликих глодара, односно урином, изметом или пљувачком, као и удисањем тих аеросола честица које садрже дијелове вируса из ових есктраката заражених глодара.
Напоменула је да у ријетким случајевима може пут преноса да буде храна која је свјеже контаминирана излучевинама заражених глодара, и истакла да је само у случају андског соја хантавируса доказано преношење са човјека на човјека.
"Потребан је дужи и ближи контакт, али колико дугачак и близак то је индивидуално. Имамо примјер у Аргентини из 2018. године када је обољело 34 особе са 11 смртних исхода, гдје је иницијални случај који је имао симптоме боравио на једном рођендану гдје је било присутно око 100 званица. Он се задржао око 90 минута а успио је да пренесе инфекцију на друге. У принципу потребно је знатно дужи контакт и излагање инфекцији", навела је она.
Марис је додала да је први случај на крузеру био човјек који се заразио у Аргентини, а касније и његова супруга и породични пријатељи, што значи да је неопходан ближи и дужи контакт са зараженом особом да би се вирус пренио на неког другог.
Одговарајући на питање како се лијечи инфекција хантавирусом с обзиром на то да не постоји специфичан лијек или вакцина, Марис је рекла да се ради супортивна терапија, односно прате се клинички симптоми, евентуалне компликације које могу да се јаве.
"У случају андског соја који изазива хантавирус првенствено су захваћена плућа и срце, па се онда прате компликације на овим органима. Када је у питању друга болест коју изазивају хепахантан вриуси која је присутна на Балкану и у Европи, ту вирус напада бубреге и крвне судове", објаснила је она.
