Зорица Брунцлик је прије Кемиша била у браку са познатим музичарем: Сада нису у добрим односима

14.05.2026 13:24

Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.
Фото: Youtube screenshot/RTS Najlepše narodne pesme

Иако Зорица Брунцлик данас ужива у хармоничном браку са Мирољубом Аранђеловићем Кемишом, са којим дијели луксузан дом у Крњачи опремљен базеном, џакузијем и собама за забаву, мало ко се сјећа њених претходних љубави. Познато је да пјевачица из три брака има четворо дјеце.

Прије него што је пронашла срећу поред Кемиша, Зорица је била удата за његовог колегу, хармоникаша Љубу Кешеља. Домаћа публика га се сигурно сјећа из музичког такмичења "Звезде Гранда", гдје се прије пар сезона нашао у интригантној улози тајанственог члана жирија.

Из брака са овим музичарем пјевачица има ћерку Миљану, али након растанка, некадашњи партнери су потпуно нарушили своје односе. Услиједио је прави медијски рат: пјевачица је бившег мужа оштро критиковала наводећи да је немаран отац и да запоставља њихову ћерку, док је он са друге стране тврдио да је управо она та која се лоше сналази у улози мајке.

О овом замршеном породичном односу и потпуном прекиду комуникације са насљедницом, познати хармоникаш је својевремено отворено говорио:

- Не бих ништа да коментаришем, посебно не Зоричине оптужбе. Миљана је долазила код мене, а посљедњи пут је била да ме зове на прославу 18. рођендана. Послије тога ми се више није јављала, нити долазила. Звао сам је безброј пута, тражио, али безуспјешно. Нико се није одазивао. На милион начина је спречавано да дођем до ње. Чак сам чуо како Зорица прича да моја ћерка Миа коју сам добио са садашњом супругом Сеном Ордагић и Миљана нису сестре. Шта више да коментаришем?! - изјавио је прије неколико година познати хармоникаш.

Подсјетимо, Зорица је већ причала колико јој је био тежак период када је сазнала да има проблема да дебелим цријевом, а сада је открила да је иза ње један стресан период али да јој је породица учинила да га прође што безболније.

- Нема веће будале од мене, али нисам се дала, али мој Кемиш, моја дјеца, су била избезумљена, али ја сам то тек сада осјетила. Морам да кажем да су сва моја дјеца, узели своје одморе да би били са мном и најстарија ћерка, и средња, и син, и најмлађа и мој Мирољуб, сви су били уз мене. Било ми је дирљиво, морам да кажем ја сам увијек била мама, а сада су они мени били мама колико су бринули о мени - рекла је Зорица у "Премијери" и тако открила нове детаље како је текла њена борба за здравље.

Она је сада први пут испричала да је ситуација била јако озбиљна и забрињавајућа до те мјере да је мислила да јој се ближи крај.

- Нема ко од колега, пријатеља није писао, и хвала им на томе, било је то да сам побјегла гробару са лопате, и хвала Богу на томе. Мој Мирољуб је сваки дан био са мном и у болници, он је плакао са мном, био уз мене, мушке сузе су најтеже, али заједно смо побиједили - рекла је Зорица.

