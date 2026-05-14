Нови детаљи акције ”Ватрогасац”: Ухапшени ”на дјелу”, предложен им притвор

Аутор:Огњен Матавуљ
Републичко јавно тужилаштво Републике Српске затражило је одређивање једномјесечног притвора полицијском службенику Гојку Љепоји, шефу Ватрогасног друштва у Оштрој Луци Дејану Мастикоси и Милану Гњатовићу који су ухапшени у акцији ”Ватрогасац”.
Љепоја, Мастикоса и Гњатовић осумњичени су за трговину оружјем у саставу криминалног удружења.
Како сазнаје АТВ они су дуже вријеме праћени и ухапшени су на дјелу након што су договорили примопредају више комада оружја. Ухапшени су у једном угоститељском објекту, а у претресима њихове имовине пронађена је већа количина ватреног оружја, експлозивних средстава, ракетних бацача и муниције.
У Републичком тужилаштву наводе да се осумњиченима на терет ставља да су од 2025. године на подручју Приједора и Омарске, заједно са непознатим особама, постали чланови групе која је имала за циљ вршење кривичних дјела недозвољеног промета оружјем.
”То су чинили на начин да су користећи међусобну телефонску комуникацију и комуникацију с трећим лицима неовлаштено набављали ватрено оружје и муницију, чије држање није дозвољено, а потом су га продавали грађанима и новац од продаје су међусобно дијелили”, саопштило је Републичко тужилаштво.
Додају да је притвор предложен због бојазни да ће осумњичени, уколико се нађу на слободи, ометати кривични поступак утицајем на свједоке и саучеснике.
О притвору ће одлучивати Окружни суд у Бањалуци.
