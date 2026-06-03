Возач погинуо након слијетања аутомобилом у ријеку Уну

Аутор:АТВ
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У Бихаћу је у послијеподневним сатима дошло до тешке саобраћајне несреће у којој је једна особа смртно страдала.
Из за сада неутврђених разлога, возач је изгубио контролу над возилом и слетио у канал ријеке Уне у улици Бедем.
Нажалост, возач је преминуо на мјесту несреће.
У акцији извлачења возила и тијела учествовали су припадници ватрогасне јединице и рониоци, док су полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона осигуравали лице мјеста.
О догађају је обавијештен Кантонални тужилачки уред Унско-санског кантона у Бихаћу, под чијим надзором су извршене увиђајне радње, пише Аваз.
У току је истрага која би требала расвијетлити околности ове трагедије.
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