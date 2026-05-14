Бензином покушао запалити кућу и ауто у Бањалуци!

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Бањалучка полиција ухапсила је И.Ђ. (32), држављанина Њемачке, због сумње да је покушао да запали аутомобил и приватну кућу у Бањалуци, које је претходно полио бензином.
Како сазнајемо осумњичени је кућу и аутомобил полио бензином. Уочио га је власник куће који је га је отјерао. Мотив напада није најјаснији, а према незваничним информацијама осумњичени је психички нестабилна особа.
У ПУ Бањалука да су оперативним мјерама и радњама идентификовали и ухапсили И.Ђ. држављанина Њемачке, са тренутним боравиштем у Бањалуци, због сумње да је починио кривично дјело изазивање опште опасности.
”Мушкараца из Бањалуке у 4.15 часова полицији је пријавио да је непосредно прије пријева непознати мушкарац покушао да запали његову породичну кућу и возило. Полицијски службеници су изашли на лице мјеста и извршили увиђај којом приликом су потврђени наводи пријаве”, саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да су оперативним радом дошли до сазнања да се у везу са наведеним кривичним дјелом може довести И.Ђ. На основу Наредбе Основног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршен је претрес куће и помоћних објеката које користи наведено лице.
”Приликом претреса пронађени су и одузети предмети који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела, као и одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану и метална мрвилица”, наводе у полицији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
22
14
21
14
16
14
07
14
03
Тренутно на програму