Бањалучанин из фирме изнио бицикл, пуњач и електронске цигарете

14.05.2026 11:01

Бањалучка полиција идентификовала је и лишила слободе лице чији су иницијали Ж.М. из овог града, због сумње да је починило несвакидашњу крађу у једној локалној фирми.

Како је потврђено из Полицијске управе Бањалука, Ж.М. се сумњичи да је истог дана када је и ухапшен, из објекта једне бањалучке фирме отуђио бицикл, пуњач за фискалну касу, али и позамашну количину од чак 70 комада електронских цигарета.

"Током криминалистичке обраде код лица Ж.М. пронађени су и одузети отуђени предмети, који ће бити враћени законитом власнику", саопштено је из полиције.

Након што се предмет комплетира и документује, против Ж.М. ће Окружном јавном тужилаштву Бањалука бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу "Крађа".

