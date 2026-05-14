Logo
Large banner

Сучељавање у Женеви о Трговској гори

Аутор:

АТВ
14.05.2026 10:51

Коментари:

0
Сучељавање у Женеви о Трговској гори.
Фото: АТВ

Спор БиХ и Хрватске у вези с планираним одлагањем радиоактивног отпада на Трговској гори, први пут наћи ће се у међународним институцијама.

Данас ће у Женеви бити одржано саслушање, на основу пријаве БиХ да је Хрватска прекршила Међународну конвенцију о прекограничном загађењу.

У Експертском тиму БиХ су задовољни што је случај коначно дошао пред међународна тијела.

Координатор експертског и правног тима БиХ за спор са Хрватском у вези са Трговском гором, Борислав Бојић је убијеђен да би БиХ добила спор ако дође до међународне правне арбитраже у вези са намјером Хрватске да одлаже нуклеарни отпад уз границу са БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Трговска гора

Женева

Хрватска

Босна и Херцеговина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција Републике Српске

Хроника

За напад у Козарцу осумњичени фудбалски хулигани

3 ч

0
Рудник

Србија

Драма у руднику ''Трепча'': Заробљено 18 рудара

3 ч

0
Нуждић: Подаци о убијенима у Тузланској колони прикривани

Република Српска

Нуждић: Подаци о убијенима у Тузланској колони прикривани

3 ч

0
Путници на крузеру и даље под надзором: Откривено шта стоји иза опасне заразе

Свијет

Путници на крузеру и даље под надзором: Откривено шта стоји иза опасне заразе

3 ч

0

Више из рубрике

Бакир Изетбеговић потврдио: Бићу кандидат за Предсједништво БиХ

БиХ

Бакир Изетбеговић потврдио: Бићу кандидат за Предсједништво БиХ

5 ч

0
Драган Дакић: Крај њемачке власти у БиХ?

БиХ

Драган Дакић: Крај њемачке власти у БиХ?

7 ч

1
Шта чека БиХ након одласка Кристијана Шмита?

БиХ

Шта чека БиХ након одласка Кристијана Шмита?

23 ч

2
Сједница ВСТС-а у Требињу

БиХ

Именован нови главни тужилац у Брчком

1 д

0

  • Најновије

14

22

Убици брачног пара пријетила доживотна робија, а ево колику казну је добио: Шок у Ариљу

14

21

Путин: Москва ће формирати технолошке савезе са другим земљама

14

16

Ухапшен осумњичени за убиство у Обреновцу: Упао у двориште и Мишелу пресудио мачетом

14

07

Властимир побјегао из болнице у Нишу: Ево где му се губи сваки траг

14

03

Мађар укида војно ванредно стање

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner