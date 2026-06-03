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Пада ли гориво на 2,5 КМ: Забиљежено значајно појефтињење

Аутор:

АТВ
03.06.2026 20:03

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Сипање горива
Фото: Tanjug/AP Photo/LM Otero

Према најновијим подацима са званичне апликације Федералног министарства трговине, на бензинским пумпама у Сарајеву забиљежен је нови пад цијена нафтних деривата.

То показује јасан тренд појефтињења и за Дизел Д5 и за Премиум 95, пише "Рапорт".

Увидом у податке, цијене горива су у паду на великом броју продајних мјеста, а забиљежена снижења по литру износе и до 0,23 КМ.

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На основу званичног приказа из апликације, цијене за Дизел Д5 (10 ппм) на анализираним пумпама изгледају овако:

Бркић Петрол (Неркеза Смаилагића 14а) држи цијену од 2,93 КМ, уз забиљежен пад од 0,06 КМ. На продајном мјесту Бинго Петрол (Џемала Биједића 179 А) дизел кошта 2,94 КМ, што је пад за 0,05 КМ.

Петрол БХ Оил Компани (Пут младих муслимана бр. 24) продаје дизел по цијени од 2,98 КМ, уз појефтињење од 0,08 КМ. На бензинској станици Ел Тарик Оил (Халида Кајтаза бб) цијена износи 2,99 КМ, што представља највећи пад на листи од 0,23 КМ.

Компаније Г-Петрол (Курта Шорка 3А), Селекс (Милана Прелога 1А) и ТИ Оил (Лукавичка цеста 121) имају уједначену цијену дизела од 2,99 КМ. При томе је на Г-Петролу забиљежен пад од 0,10 КМ, на ТИ Оилу пад од 0,06 КМ, док је на Селексу цијена остала стабилна без тренутних промјена.

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Када је у питању бензин Премиум 95, ситуација на тржишту у истим сарајевским општинама доноси још ниже вриједности.

Бркић Петрол нуди Премиум 95 по цијени од 2,83 КМ, уз забиљежен пад од 0,10 КМ. Бинго Петрол држи цијену од 2,84 КМ, што је пад за 0,05 КМ.

На пумпи Селекс цијена бензина износи 2,85 КМ, уз појефтињење од 0,12 КМ. Ел Тарик Оил продаје Премиум 95 за 2,89 КМ, гдје је забиљежен пад од 0,18 КМ.

Енергопетрол (Булевар Меше Селимовића 77) има цијену од 2,95 КМ, уз благи пад од 0,01 КМ. Компанија Финиш Лајн на двије локације (Патриотске лиге бб и другој наведеној у апликацији) нуди бензин по цијени од 2,96 КМ, пратећи пад од 0,07 КМ.

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Овакве промјене на табелама показују наставак корекција цјеновника према доле на подручју Сарајева.

Ипак, иако се многи надају да би цијена горива могла да падне на 2,5 КМ, то се по свему судећи неће десити брзо јер цијену у највећој мјери. диктирају кретања на свјетском тржишту.

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Тагови :

Цијене горива

гориво

Цијене

Појефтињење

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