Logo
Large banner

Фудбалери Младости из Залужана добили свој дом

Аутор:

АТВ
03.06.2026 20:44

Коментари:

0
Фудбалери Младости из Залужана
Фото: АТВ

Осјећај среће испунио је срца оних који живе за Младост и који су фудбалски проходали у опреми овог клуба.

Коначно, Младост више није подстанар. Нови терен на Барама како га шаљиво зову од априла је дом за више од 100 малишана који бубамару јуре из чисте љубави.

Дуго је трајала неизвјесност, шта ће бити и којим путем ће Младост да крене. Челни људи клуба куцали су на многа врата, понекад, чинило се, воде борбу из које се излаз не види. Упорност и љубав према фудбалу довели су до рјешења.

Младост сада има дом, скроман, али свој, властити. Корак по корак, стадион Баре поприма обриса. За све су потребна средства и то не мала, али идеја је ту, а и енергија која покреће овај клуб.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ФК Младост

фудбалски клуб

Залужани

Фудбал утакмица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Народно позориште Републике Српске

Култура

Сутра почиње Театар фест "Петар Кочић"

45 мин

0
Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.

Друштво

Подијељене све тракице освештане на Појасу Пресвете Богородице: Ево шта свештеници савјетују вјерницима

47 мин

0
Превозници пристали на преговоре.

Друштво

Превозници из БиХ заглављени на граници због НЦТС П6 система

50 мин

0
Застава Словачке

Свијет

Словачка против распоређивања нуклеарног оружја

58 мин

0

Више из рубрике

Ким Џонг Ун дочекао фудбалерке

Фудбал

Ким дочекао шампионке Азије, њихова фанатична реакција обилази свијет

1 ч

0
УЕФА избацила клуб из Европе

Фудбал

УЕФА избацила клуб из Европе

2 ч

0
Шокираће вас зарада судија на Свјетском првенству

Фудбал

Шокираће вас зарада судија на Свјетском првенству

4 ч

0
Фудбалска репрезентација БиХ

Фудбал

Репрезентација БиХ отпутовала у Америку

1 д

3

  • Најновије

21

20

Да ли је боље туширати се или купати у кади: Једна навика је хигијенски ефикаснија

21

17

Јефтино летовање на грчком приморју одлази у прошлост? Погледајте најновије цијене

21

17

Годинама дизали цијене, сада их драматично спуштају да спасе сезону

21

08

Минић: С једне стране узурпација правосуђа, са друге институције Српске које штите Устав

21

05

Mинић: Наставићемо да подржавамо студенте, јер су они наша будућност

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner