Фудбалери Младости из Залужана добили свој дом

Аутор:АТВ
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Осјећај среће испунио је срца оних који живе за Младост и који су фудбалски проходали у опреми овог клуба.
Коначно, Младост више није подстанар. Нови терен на Барама како га шаљиво зову од априла је дом за више од 100 малишана који бубамару јуре из чисте љубави.
Дуго је трајала неизвјесност, шта ће бити и којим путем ће Младост да крене. Челни људи клуба куцали су на многа врата, понекад, чинило се, воде борбу из које се излаз не види. Упорност и љубав према фудбалу довели су до рјешења.
Младост сада има дом, скроман, али свој, властити. Корак по корак, стадион Баре поприма обриса. За све су потребна средства и то не мала, али идеја је ту, а и енергија која покреће овај клуб.
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