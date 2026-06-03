УЕФА избацила клуб из Европе

Аутор:АТВ
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Азербејџански фудбалски клуб Туран Товуз избачен је из Конференцијске лиге за наредну сезону одлуком УЕФА.
Као разлог наводи се умијешаност клуба у активности намештања утакмица, упркос чињеници да је клуб освојио треће мјесто у домаћем првенству и обезбиједио квалификације.
Предсједник Апелационог тијела УЕФА потврдио је да Туран Товуз није испунио критеријуме за учешће у такмичењу због "директног и/или индиректног учешћа у активностима усмјереним на намјештање или утицање на исход утакмице на националном или међународном нивоу“. Одлука је објављена у сриједу.
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Туран Товуз је саопштио да забрана произилази из дисциплинског случаја из 2019. године, када је Фудбалски савез Азербејџана (АФФА) забранио седморици својих играча све фудбалске активности због намјештања утакмица.
"У сезони 2025/26 завршили смо на трећем мјесту, поштујући све спортске принципе, и заслужили право да играмо у Конференцијској лиги, на шта имамо право. Дисциплински комитет УЕФА спровео је истрагу о томе да ли наш клуб испуњава критеријуме. Треба напоменути да је Дисциплински комитет АФФА забранио седморици играча нашег тима, који су играли у Првој лиги у сезони 2019/20, све фудбалске активности. Клуб је најавио да ће предузети све правне кораке и да намјерава да се жали Суду за спортску арбитражу (ЦАС) како би осигурао своје учешће у такмичењу. Упркос забрани, припреме се настављају по плану. Нема промјена у нашим плановима за припреме Конференцијске лиге“, наводи се у саопштењу клуба.
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