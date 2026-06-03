Шокираће вас зарада судија на Свјетском првенству

Аутор:АТВ
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Свјетско првенство није само највећа позорница за играче и репрезентације, једнако важну улогу имају и судије, чији је посао одговоран, захтјеван и добро плаћен.
Иако ФИФА још није објавила званичне накнаде за СП 2026. у САД, Канади и Мексику, доступни подаци из Катара 2022. дају јасну слику о нивоима зараде на турниру највише разине, пише "Нет.хр".
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Главне судије имале су загарантовану накнаду од 70.000 америчких долара (око 64.500 евра / 126.150 КМ) само за учешће на првенству. Помоћне судије добијале су 25.000 долара (око 23.000 евра / 44.985 КМ) фиксно.
Уз основну накнаду, судија је зарађивао по утакмици. У групној фази главни судија примао је 3.000 долара (око 2.750 евра / 5.378 КМ), док је у нокаут фази и финалу та свота расла на 10.000 долара (око 9.200 евра / 17.994 КМ). Помоћници и четврте судије у групама су добијали 2.500 долара, а у завршници 5.000 долара по утакмици.
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ВАР судије такође су имале засебне хонораре: 3.000 долара у групној фази те 5.000 долара у елиминацијама и финалу.
У пракси, укупна зарада могла је бити врло висока. Судија који би судио већи број утакмица, укључујући и завршницу турнира, могао је достићи и око 300.000 долара (приближно 276.000 евра / 539.820 КМ). Помоћне и четврте судије кретале су се око 150.000 долара, док су ВАР судије могле зарадити и до 175.000 долара током турнира.
Колико ће ФИФА подићи те износе за 2026. за сада није познато.
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