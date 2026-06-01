Владо Јагодић након осам мјесеци напушта тренерску клупу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Владо Јагодић није више тренер Козаре. Прволигаш из Градишке одмах по окончању сезоне саопштио је завршетак сарадње са искусним стручњаком.
Он је на клупи "црвено-бијелих" провео осам мјесеци.
"Фудбалски клуб Козара се захваљује господину Јагодићу на свему што је пружио клубу, те му желимо много среће и успјеха у будућности", саопштено је из Козаре.
Козара је сезону завршила на петој позицији.
Првобитно је екипу водио Дарко Малетић, а крајем септембра уступио је своје мјесто Јагодићу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
2 ч0
Фудбал
5 ч0
Фудбал
1 д0
Фудбал
2 д0
Најновије
20
35
20
23
20
23
20
20
20
18
Тренутно на програму