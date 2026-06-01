Владо Јагодић након осам мјесеци напушта тренерску клупу

Аутор:

АТВ
01.06.2026 19:47

Владо Јагодић није више тренер Козаре. Прволигаш из Градишке одмах по окончању сезоне саопштио је завршетак сарадње са искусним стручњаком.

Он је на клупи "црвено-бијелих" провео осам мјесеци.

"Фудбалски клуб Козара се захваљује господину Јагодићу на свему што је пружио клубу, те му желимо много среће и успјеха у будућности", саопштено је из Козаре.

Козара је сезону завршила на петој позицији.

Првобитно је екипу водио Дарко Малетић, а крајем септембра уступио је своје мјесто Јагодићу.

